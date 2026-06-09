Минобороны: ПВО сбила 292 БПЛА ВСУ за 12 часов
За прошедшие 12 часов средства противовоздушной обороны России уничтожили 292 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.
Речь идет о периоде с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Перехваты и уничтожение БПЛА проводились над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.
Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры украинских военных аэродромов и по месту сборки безэкипажных катеров ВСУ. В операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Поразили склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Всего удары пришлись по 142 районам.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целями СВО назвали демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту мирного населения от восьмилетних издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
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