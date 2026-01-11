Энергетическую ситуацию на Украине назвали самой сложной за всю зиму
На Украине сложилась наиболее напряжённая за всю зиму ситуация с электроснабжением. Об этом сообщила Донецкая Топливно-Энергетическая Компания (ДТЭК) в соцсети X.
По данным компании, в Киевской области восстановлением подачи электроэнергии занимаются 187 ремонтных бригад. Перебои также фиксируются в Киеве и Днепропетровске.
Ранее, 8 января, жителей украинской столицы призвали заранее зарядить пауэрбанки и сделать запас воды и продуктов. Кроме того киевлянам порекомендовали иметь при себе адреса ближайших пунктов обогрева и укрытий.
Помимо всего прочего, людям посоветовали обеспечить комфорт домашним питомцам.
Читайте также: