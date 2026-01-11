Энергетическую ситуацию на Украине назвали самой сложной за всю зиму

11 января 2026, 13:38

ДТЭК назвала энергетическую ситуацию на Украине самой сложной за всю зиму

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

На Украине сложилась наиболее напряжённая за всю зиму ситуация с электроснабжением. Об этом сообщила Донецкая Топливно-Энергетическая Компания (ДТЭК) в соцсети X.