Эрдоган оценил возможность мира на Украине без участия обеих сторон конфликта

Реджеп Тайип Эрдоган (справа) (Фото: kremlin.ru)
Разрешить украинский кризис без участия обеих сторон конфликта нереально, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, но считаем, что возможное решение не может быть найдено ни без России, ни без Украины. (…) Формулы, игнорирующие одну из сторон конфликта, не возымеют успеха», — произнес Эрдоган, встречаясь с аккредитованными послами.
Президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму прекратить конфликт летом в июне 2024 года. В августе того же года Украина вторглась в Курскую область.
Сейчас Украина ищет помощи у союзников на фоне разлада с США после скандала в Белом доме 28 февраля с участием Владимира Зеленского.
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Никита Кротов