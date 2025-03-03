Названо худшее заявление Зеленского

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Заявление Владимира Зеленского о том, что до окончания украинского кризиса еще очень далеко, — худшее, и с ним США не станут мириться. Об этом написал в соцсетях хозяин Белого дома Дональд Трамп.
«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть это долго! Это то, о чем я говорил: этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США. Наверное, не самое лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России. О чем они думают?» — задался вопросом республиканец.В минувшую пятницу, 28 февраля, Зеленский заявил, что у США есть океан, поэтому они чувствуют себя хорошо. Глава киевского режима отметил, что вице-президент Джей Ди Вэнс не был на Украине и не может говорить о ее проблемах.
Затем обстановка стала накаляться. Зеленскому также указали на то, что с его стороны неуважительно нападать на американскую администрацию в Овальном кабинете, которая пытается прийти к миру.
Ранее сообщалось, с чем сравнили ссору Трампа и Зеленского.
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