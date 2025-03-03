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Названо худшее заявление Зеленского

Трамп не станет мириться со словами Зеленского о неблизком окончании кризиса
Фото: istockphoto/lucky-photographer

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Заявление Владимира Зеленского о том, что до окончания украинского кризиса еще очень далеко, — худшее, и с ним США не станут мириться. Об этом написал в соцсетях хозяин Белого дома Дональд Трамп.
«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть это долго! Это то, о чем я говорил: этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США. Наверное, не самое лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России. О чем они думают?» — задался вопросом республиканец.
В минувшую пятницу, 28 февраля, Зеленский заявил, что у США есть океан, поэтому они чувствуют себя хорошо. Глава киевского режима отметил, что вице-президент Джей Ди Вэнс не был на Украине и не может говорить о ее проблемах.

Затем обстановка стала накаляться. Зеленскому также указали на то, что с его стороны неуважительно нападать на американскую администрацию в Овальном кабинете, которая пытается прийти к миру.

Ранее сообщалось, с чем сравнили ссору Трампа и Зеленского.

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Захарова ответила Стармеру на его слова о помощи Украине после конфликта
03 марта 2025, 20:23

Фото: istockphoto/Mordolff

На обещания британского премьера Кира Стармера помогать Украине после завершения конфликта ответила российский дипломат Мария Захарова.
«Ну это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», — написала официальный представитель МИД РФ в личном Telegram-канале.
Перед этим сообщалось, что Соединенное Королевство выступило за отправку своих военнослужащих в зону боевых действий.

Стармер подчеркнул, что после установления мира европейские государства продолжат помогать Киеву.

Москва не раз заявляла, что оружейные поставки Украине лишь затягивают боевые действия, не решая конфликт. Уточнялось, что такие грузы станут законной целью для ВС РФ.

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Британия выступила за отправку своих солдат на Украину
03 марта 2025, 19:52

Фото: istockphoto/BellPhotography423

Британская сторона выступила за отправку своих войск в зону боевых действий на Украине. Кроме того, страна готова отправить самолеты, чтобы закрыть небо, заявил премьер Соединенного Королевства Кир Стармер.
«Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов в небо (Украины. — Прим. ред.)» , — сказал он.
При этом политик упомянул о необходимости сильной поддержки со стороны США для успешного выполнения такого рода миссий. Стармер считает, что Европа не может дать Киеву гарантии безопасности без помощи американских властей.

Вместе с тем британский премьер пообещал, что европейские страны продолжат помогать Украине после установления мира.

Ранее сообщалось, что Украина в активных поисках замены американским ПВО.

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Москалькова сообщила о возвращении с Украины в РФ 33 жителей Курской области
03 марта 2025, 17:21

Фото: istockphoto/N-sky

Еще 33 жителя Курской области возвращены с Украины в Россию, проинформировала омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. Речь идет о тех, кого вывозили боевики ВСУ.
«Тридцать три жителя Курской области при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь эвакуированы в Россию из Украины. Они на родной земле», — сказано в сообщении.

Москалькова добавила, что возвращенные в РФ люди в большинстве своем пенсионеры, однако есть и четверо детей. Людей скоро переправят в больницы.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа прошлого года.

Ранее сообщалось, что украинский генерал признал потери ВСУ.

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#мир
#россия
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«Помните, года говорят»: Трамп сделал загадочное объявление «большой ночи»
Трамп анонсировал «большую ночь»
03 марта 2025, 16:47

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Американский президент Дональд Трамп анонсировал некую «большую ночь», не приведя при этом никаких деталей.
«Единственный президент, который не отдал ни украинские земли путинской России, — это президент Дональд Трамп. Помните, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с радостью выкладывают все, что они говорят!» — сказано в сообщении хозяина Белого дома.
В пятницу, 28 февраля, между Трампом и Владимиром Зеленским произошла перепалка, получившая широкую огласку и общественный резонанс. Ее уже оценил финский президент Александр Стубб, сравнив с брачной ссорой. В Кремле произошедшее назвали беспрецедентным событием.

При этом незадолго до встречи с Зеленским Трамп открещивался от своих слов про диктатора в отношении главы киевского режима.

Ранее стало известно, чем занята Украина на фоне разлада с США.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир путин
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#сша
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Украина активно ищет замену американским ПВО — Forbes
03 марта 2025, 16:08

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Замену американским системам противовоздушной обороны активно ищет Украина. Об этом пишет издание Forbes.
«После катастрофической пресс-конференции в Овальном кабинете... Украина и ее союзники в спешном порядке пытаются заменить важнейшее оружие американского производства на вооружении Украины, включая ракеты ПВО», — сказано в материале.
Уточняется, что по кредитному финансированию Киев может получить от Лондона пять тысяч ракет ПВО малой дальности Martlet, которые производит французская Thales.

В минувшую пятницу, 28 февраля, президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому ультиматум. Глава киевского режима должен подписать соглашение о редкоземах и согласиться на мир, либо Украина останется без американской поддержки.

Ранее сообщалось, с чем сравнили ссору Зеленского с Трампом.

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#украина
#сша
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#конфликт
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