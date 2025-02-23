Эрдоган заявил Макрону о необходимости начать переговоры по конфликту на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган (справа) (Фото: kremlin.ru)
Переговоры по Украине, которые необходимо начать как можно скорее, не должны исключать ни одну из конфликтующих сторон. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
«…Турция может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя, и что важно начать переговорный процесс, который не исключает обе стороны конфликта», — добавили в канцелярии Эрдогана.Лидеры договорились вести более скоординированную работу в качестве двух союзников по Североатлантическому альянсу.
Ранее сообщалось, в чем США уступили Украине. Подробнее в нашем материале.
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Никита Кротов