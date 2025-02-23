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Вашингтон убрал из проекта договора с Украиной о ее природных ресурсах пункт о стопроцентном контроле над фондом. Об этом пишет британское издание Financial Times, ссылаясь на соответствующий документ.
«Украина бы вносила 50% доходов фонда за счет минеральных ресурсов, пока бы ее вклад не достиг 500 миллиардов долларов. Эти условия, которые украинские чиновники назвали неприемлемыми, были удалены из последующего проекта от субботы…» — сказано в публикации.Ранее стало известно об отказе Владимира Зеленского выплачивать американской стороне задолженность в $500 миллиардов. Глава киевского режима добавил, что указанная сумма коснется десяти поколений украинцев.
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