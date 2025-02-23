В США назвали причины конфликта на Украине

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Украинский кризис был спровоцирован, причем необязательно российской стороной, заявил журналистам CNN американский спецпосланник по ближневосточным вопросам Стивен Уиткофф.
«Война [на Украине] не должна была произойти. Она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали русские», — прокомментировал собеседник.Уиткофф добавил, что заявления о возможном членстве Украины в НАТО спровоцировали Москву на ответ. Россия посчитала, что расширение альянса на восток угрожает ее безопасности, решив покончить с этим, резюмировал Уиткофф.
Ранее британский премьер Кир Стармер заявлял, что сделка по Украине должна быть такой, чтобы она смогла остановить российского лидера Владимира Путина.
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Никита Кротов