В НАТО озвучили ключевой урок конфликта на Украине

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Ключевым уроком украинского конфликта является необходимость в дешевых дронах, которыми можно пользоваться против сложного вооружения.
Как пишет Business Insider, журналисты побеседовали с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, который порекомендовал партнерам развивать технологии для создания дронов и систем противовоздушной обороны.
По словам главы Минобороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, западным странам пригодится много дешевого вооружения, чтобы отражать «угрозы, исходящие от России и Китая».
Как подчеркнули авторы материала, использование беспилотников в боях не значит, что сложное оружие менее значимо. При этом украинский кризис продемонстрировал, что для «ведения затяжных конфликтов требуется нечто большее, чем изысканное оружие», резюмировали обозреватели.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о врагах России.
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По словам главы Минобороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, западным странам пригодится много дешевого вооружения, чтобы отражать «угрозы, исходящие от России и Китая».
Как подчеркнули авторы материала, использование беспилотников в боях не значит, что сложное оружие менее значимо. При этом украинский кризис продемонстрировал, что для «ведения затяжных конфликтов требуется нечто большее, чем изысканное оружие», резюмировали обозреватели.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о врагах России.
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Никита Кротов