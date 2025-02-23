Зеленский отказался выплачивать США долг в $500 млрд

Фото: istockphoto/Andrii Atanov
Владимир Зеленский отказался выплачивать долг в 500 миллиардов долларов американской стороне. Об этом глава киевского режима заявил в рамках пресс-конференции украинского офиса.
«Это будут выплачивать десять поколений украинцев. Я этого не подписываю», — сказал Зеленский.Украинский политик пояснил, что президент США Дональд Трамп хочет стопроцентную надбавку с оказанной республике поддержки. Зеленский также обратил внимание на изменения в новой версии соглашения по природным ископаемым.
«Тогда стало понятно, что речь о долге, что это не инвестиция», — добавил Зеленский.Ранее в минобороны Украины сделку с США по природным ресурсам назвали «прекрасной возможностью» для стратегического партнерства.
Читайте также:
На Западе дерзко высказались в адрес Путина
Зеленский заявил, что готов оставить пост, если это нужно для мира или НАТО
На Украине пошутили на вопрос о возможности массированного удара 24 февраля
Никита Кротов