В Курской области эвакуировали жителей трёх многоэтажек после атаки ВСУ
Хинштейн: 250 человек эвакуированы после атаки ВСУ на Железногорск
Три дома получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ на Железногорск, жителей оперативно эвакуировали. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.
«Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу, чтобы дать возможность отработать оперативным службам», — уточнил Хинштейн.Кроме того, обломки БПЛА упали в Сеймском округе. Несколько домов и припаркованных автомобилей получили небольшие повреждения, дверь подъезда выбило взрывной волной.