В Курской области эвакуировали жителей трёх многоэтажек после атаки ВСУ

01 февраля 2026, 00:05

Хинштейн: 250 человек эвакуированы после атаки ВСУ на Железногорск

Фото: iStock/Standart

Три дома получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ на Железногорск, жителей оперативно эвакуировали. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.





На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.



«Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу, чтобы дать возможность отработать оперативным службам», — уточнил Хинштейн.