Подросток пострадал в результате удара ВСУ по Белгородской области

31 января 2026, 23:26

Гладков сообщил о пострадавшем подростке при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в населённом пункте Белянка Шебекинского округа, ранения получили два мирных жителя. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.