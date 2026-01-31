Подросток пострадал в результате удара ВСУ по Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в населённом пункте Белянка Шебекинского округа, ранения получили два мирных жителя. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Среди пострадавших 17-летняя девушка и мужчина. Подростка госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением. Мужчину доставили в больницу с увечьями головы, спины и плеча.
Кроме того, в результате удара ВСУ получило повреждение транспортное средство, на котором пострадавшим передвигались. У него разбиты стёкла и посечён кузов, сказал Гладков, добавив, что раненым гражданам оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее Минобороны РФ сообщило об атаке беспилотников на российские регионы прошлой ночью. Большую часть воздушных целей сбили над Брянской областью.
