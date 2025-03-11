Ермак призвал не допустить прекращения огня на Украине без гарантий Киеву

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Нельзя допустить прекращения огня на Украине без гарантий безопасности Киеву, заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак в беседе с The Guardian.
«Надежное сдерживание поможет гарантировать, что любое прекращение огня имеет наилучшие шансы стать прочным миром. Европа не может допустить прекращения огня, которое служит только для того, чтобы позволить России перевооружиться, восстановить свои силы и вернуться за новыми украинскими землями и ресурсами», — сказал он.Ранее в Минобороны России заявляли, что Киев ударил дронами по Москве и Московской области, чтобы демонстративно показать способность продолжать боевые действия в преддверии американо-украинских переговоров.
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Никита Кротов