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В МО РФ высказались об атаке БПЛА ВСУ на Москву и Подмосковье

Минобороны: киевский режим атаковал Москву для демонстративности
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Атакой по Москве и Подмосковью киевский режим решил показать свою способность вести боевые действия и дальше в преддверии переговоров Украины и США. Об этом заявили в Минобороны России.
«Ночью 11 марта т.г., в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении ведомства.
Ранее в Минобороны отмечали, что украинские боевики устроили самую массированную атаку из 337 дронов. Западные журналисты уже отреагировали на произошедшее, отметив, что теперь ненависть в России к киевской диктатуре стала еще больше.

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ВС РФ освободили Замостье и Махновку и вошли в Суджу в Курской области
11 марта 2025, 16:39

Фото: iStock/Christiantdk

Армия России освободила села Замостье и Махновку и приступила к штурму Суджи в Курской области. Такие данные приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Десантники 11-й бригады ВДВ группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили к освобожденным за сутки 12 населенным пунктам — Махновку и Замостье», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские штурмуют Суджу и уже зашли на окраины населенного пункта и продвигаются вперёд.

Так, военкоры пишут, что операция ВСУ в Курской области не смогла стать козырем в руках Владимира Зеленского и Запада за столом возможных переговоров с Россией.

Противник понес большие потери и лишился потенциала для активных действий и на других направлениях фронта.

Известно, что ВС РФ уже подняли флаги России над хутором Дмитрюков и слободой Замостье. Клещи вокруг Суджи сжимаются. Противнику некуда бежать.

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Путин вручил инкрустированную саблю восьмилетнему сыну Героя России Чебнева
11 марта 2025, 16:27

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин вручил инкрустированную саблю восьмилетнему сыну Героя России Сергея Чебнева, который в возрасте 45 лет погиб во время боев в Курской области. Об этом рассказала супруга бойца СВО Ольга Чебнева в беседе с «Татар-информом».
По ее словам, российский лидер также передал мальчику свой автограф, а также вручил подарки старшим детям, но о них она пока рассказать не может.
«18 августа 2024 года Сергей Чебнев возглавил контратаку штурмовой группы. Тогда бойцы едва не оказались в окружении, но комбат решился на прорыв. В бою он получил ранение, но остался прикрывать своих подчиненных. 20 августа попал под минометный обстрел и атаку дронов-камикадзе, которые не оставили ему шансов. Тело Героя до сих пор не удалось предать земле», — отмечает издание.
Благодаря отважным действиям командира бойцам удалось выйти из окружения, а наступление ВСУ задержалось, что дало возможность российским военным перебросить резервы на это направление.

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Стала известна позиция США по возвращению Украины к прежним границам
Sky News: США не хотят слышать от Киева требований о возврате к прежним границам
11 марта 2025, 16:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Команда президента США Дональда Трампа ничего не хочет слышать про возвращение Украине прежних границ. Об этом информирует британский канал Sky News.
Журналист Алекс Росси сообщает, что подобные заявления американская делегация делает в частном порядке на переговорах с представителями Киева в Джидде. Он отметил, что украинцам придется пойти на «болезненные уступки».

На переговорах в Джидде американцы хотят увидеть, на что готова пойти Украина ради заключения мирного договора с Россией, заключил Росси.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Делегация США опоздала на встречу с представителями Украины в Саудовской Аравии
11 марта 2025, 16:07

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Делегация Соединенных Штатов задержалась на встречу с представителями Украины в Саудовской Аравии. Об этом сообщают украинские СМИ.
Уточняется, что встречу пришлось задержать на некоторое время. Американскую делегацию возглавляют госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Напомним, представители Соединенных Штатов и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта в город Джидде. Стороны обсудят механизмы по достижению временного прекращения огня и формированию основ для переговоров между Москвой и Киевом.

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#саудовская аравия
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Американист объяснил позицию Трампа по разведданным для Украины
Американист Ярыгин: Трамп оказывает давление на Киев через передачу разведданных
11 марта 2025, 15:50

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину и Европу через решения по предоставлению Киеву американских разведданных. Об этом заявил политолог-американист Григорий Ярыгин. По его словам, глава США часто ведет переговоры именно таким образом — то оказывая давление, то смягчая его.
«Я думаю, что это в целом результат оказания давления на Украину и на европейцев. Потому что, отрезав поставку разведданных, можно обрушить всю обороноспособность Украины. <…> Возможно, какие-то разведданные были частично приостановлены, но едва ли полностью была проведена такая акция устрашения со стороны Трампа», — пояснил эксперт в разговоре с RT.
Тем временем американский финансист, миллиардер Рэй Далио поделился пессимистичными прогнозами об экономике США. По его словам, в скором времени страну ждет «экономический сердечный приступ», если Трамп не начнет бороться с дефицитом, который достиг 7,5% от ВВП, сообщает Pravda.Ru. Он обратил внимание на американский государственный долг, который за последние 25 лет вырос более чем в три раза — до 36,2 млрд долларов.
«Далио провел параллели между нынешней экономической ситуацией и прошлыми кризисами, как стагфляция 1970-х и Великая депрессия 1930-х годов. Он предупредил, что без корректирующих действий США могут столкнуться с высокими темпами инфляции и низким экономическим ростом», — отмечает издание.
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