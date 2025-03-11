В МО РФ высказались об атаке БПЛА ВСУ на Москву и Подмосковье

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Атакой по Москве и Подмосковью киевский режим решил показать свою способность вести боевые действия и дальше в преддверии переговоров Украины и США. Об этом заявили в Минобороны России.
«Ночью 11 марта т.г., в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении ведомства.Ранее в Минобороны отмечали, что украинские боевики устроили самую массированную атаку из 337 дронов. Западные журналисты уже отреагировали на произошедшее, отметив, что теперь ненависть в России к киевской диктатуре стала еще больше.
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Никита Кротов