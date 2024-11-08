ЕС ускоренно работает над оборонным пактом с Великобританией при победе Трампа

Фото: istockphoto/sinonimas
На фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах Евросоюз (ЕС) ведет ускоренную работу над оборонным пактом с Великобританией, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Отмечено, что новоизбранный будущий президент США вызвал у европейцев беспокойство по поводу наращивания помощи со стороны ЕС Киеву при возможном сокращении поддержки со стороны США.
По данным источников, британский премьер Кир Стармер и лидеры ЕС воспользовались саммитом в Венгрии, который прошел накануне, для активизации диалога о способах укрепить отношения в сфере безопасности.
Чиновники Соединенного Королевства изучают, что будет включено в пакт, рассматривая общие закупки вооружений и проведение военных учений в большом количестве.
По словам одного дипломата Европы, ЕС израсходовал свои оружейные запасы в значительной мере, однако британцы располагают такими запасами.
Ранее сообщалось, почему число сторонников мира на Украине в ЕС растет.
Читайте также:
Аналитик Юшков объяснил исключение со стороны США в санкциях против РФ
Политолог Светов назвал пародией предложения США по Украине
В офисе Зеленского обвинили нардепов в работе на Россию
«Соглашение о безопасности между Великобританией и Европейским союзом в настоящее время является главным приоритетом в их отношениях и в последние дни набирает обороты», — цитируют источник журналисты.
По данным источников, британский премьер Кир Стармер и лидеры ЕС воспользовались саммитом в Венгрии, который прошел накануне, для активизации диалога о способах укрепить отношения в сфере безопасности.
Чиновники Соединенного Королевства изучают, что будет включено в пакт, рассматривая общие закупки вооружений и проведение военных учений в большом количестве.
По словам одного дипломата Европы, ЕС израсходовал свои оружейные запасы в значительной мере, однако британцы располагают такими запасами.
Ранее сообщалось, почему число сторонников мира на Украине в ЕС растет.
Читайте также:
Аналитик Юшков объяснил исключение со стороны США в санкциях против РФ
Политолог Светов назвал пародией предложения США по Украине
В офисе Зеленского обвинили нардепов в работе на Россию
Никита Кротов