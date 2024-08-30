ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис координации подготовки украинских военных

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Министры обороны стран Евросоюза вслед за НАТО договорились об открытии в Киеве офис связи по координации подготовки украинских военных. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, это будут пять-шесть человек из числа военных.
«ЕС откроет офис для координации в Киеве <…> Это будут, вероятнее всего, военные. Пять-шесть человек, которые будут отвечать за координацию подготовки украинских военных», — заявил он.Ранее Боррель говорил, что обучение военных ВСУ инструкторами ЕС не будет проходить на украинской территории, однако будет проводиться как можно ближе к ней. В свою очередь, Польша также отказалась обучать украинских боевиков на землях «незалежной».
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