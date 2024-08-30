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ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис координации подготовки украинских военных

30 августа 2024, 19:12
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

Министры обороны стран Евросоюза вслед за НАТО договорились об открытии в Киеве офис связи по координации подготовки украинских военных. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, это будут пять-шесть человек из числа военных.


«ЕС откроет офис для координации в Киеве <…> Это будут, вероятнее всего, военные. Пять-шесть человек, которые будут отвечать за координацию подготовки украинских военных», — заявил он.
Ранее Боррель говорил, что обучение военных ВСУ инструкторами ЕС не будет проходить на украинской территории, однако будет проводиться как можно ближе к ней. В свою очередь, Польша также отказалась обучать украинских боевиков на землях «незалежной».

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#солдат
Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Олещука после крушения F-16
30 августа 2024, 20:11

Лидер киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука после крушения первого из переданных Украине американского истребителя F-16. Соответствующий указ появился на сайте офиса Зеленского.
«Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины», — отмечено в указе.
Ранее сообщалось, что на Украине потерпел крушение один из переданных киевскому режиму истребитель F-16. Депутат Рады Безуглая заявляла, что украинские военные сами случайно сбили самолет из американского зенитного комплекса Patriot, казус обошелся им в 50 миллионов долларов.
«F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями», – заявила Безуглая.
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#самолет
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Журналистке The Times Филп закроют въезд в Россию после ее репортажа из Суджи
30 августа 2024, 20:03

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Журналистке британской газеты The Times Кэтрин Филп закроют въезд в Россию после ее репортажа из оккупированной ВСУ Суджи. Об этом сообщает посольство РФ в Лондоне. Отмечается, что она прибыла на территорию Курской области вместе с захватчиками и без разрешения российской стороны.
«Сегодня в некогда уважаемой Times опубликован репортаж «корреспондентки» Кэтрин Филп из российского города Суджа, который в настоящее время оккупирован военизированными подразделениями киевского режима. <…> Для самой Филп в дальнейшем въезд в Россию, очевидно, будет закрыт», — говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что Филп лишила себя возможности оказаться в России на законных основаниях, «равно как и другие западные псевдожурналисты, готовые участвовать в террористических «пресс-турах» ВСУ».

В диппредставительстве обратили внимание, что статья Филп — образец «клеветнической киевской пропаганды военного времени», а в ее основе — интервью с запуганными мирными жителями, которые общаются с журналисткой под дулами автоматов ВСУ.
«Примечательно, что в даже таких условиях многие россияне, находящиеся в Судже, не поддались давлению и не стали под камеры подыгрывать оккупантам», — подчеркнули в посольстве.
Ранее журналист итальянской телерадиокомпании Rai Иларио Пьяньерелли спустя время решил оправдаться за репортаж с боевиками ВСУ в каске с нацистской символикой. Иларио уверяет, что заметил символы СС, свастику и железный крест у солдата только после выхода репортажа в эфир.

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Украинские пилоты F-16 используют дороги вместо взлетно-посадочных полос
LCI: украинские пилоты F-16 вынуждены взлетать с дорог и трасс вместо ВПП
30 августа 2024, 19:35

Фото: istock/KuntalSaha

Украинские пилоты, которые управляют американскими истребителями F-16, вынуждены использовать дороги и трассы вместо взлетно-посадочных полос. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на видео, полученное от бывшего французского военного Ксавье Тительмана. Отмечается, что применять для F-16 обычные ВПП на аэродромах неосмотрительно, так как ВС РФ знает местоположение каждого из них.
«Вместо того, чтобы взлетать с военных баз, солдаты украинской армии фактически оборудовали некоторые участки дороги, по которым обычно ездят автомобили и грузовики», — указано в материале.
По данным издания, взлетать в таких условиях куда опаснее, чем при использовании традиционных взлетно-посадочных полос.

Ранее сообщалось, что на Украине потерпел крушение первый из переданных киевскому режиму истребитель F-16. Депутат Рады Безуглая заявляла, что украинские военные сами случайно сбили самолет из американского зенитного комплекса Patriot, казус обошелся им в 50 миллионов долларов.
«F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями», – заявила Безуглая.
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#самолет
#дороги
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#крушение
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Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
Расчет БПЛА бригады «Север-V» уничтожил группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
30 августа 2024, 19:32

Фото: iStock/Tomas Ragina

Расчет БПЛА бригады «Север-V» добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки ВС РФ, препятствует передвижению групп пехоты ВСУ в районе населенного пункта Григоровка под Часовым Яром. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что несколько бойцов украинской армии пытались приблизиться к российским позициям, но их передвижение зафиксировал расчет БПЛА. После произошла атака дрона со сбросом боеприпаса.

В результате была ликвидирована группа пехоты ВСУ под Часовым Яром.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Рогов рассказал подробности отступления ВСУ в Донбассе
Рогов: ВСУ при отступлении в Донбассе массово затапливают шахты
30 августа 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Боевики ВСУ при отступлении в Донбассе применяют фашистскую практику, массово затапливая шахты, сообщил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Поступают подтвержденные данные, что украинские боевики, отступая на Донбассе, массово затапливают на ранее подконтрольных им территориях шахты, причем сами это публично признают. Это полная калька действий нацистов конца лета 1943 года, когда они оставляли советский Донбасс», — прокомментировал чиновник.
Он добавил, что после войны учредили медаль за восстановление донбасских угольных шахт.

Российская спецоперация на Украине продолжается.

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#россия
#украина
#всу
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ВС РФ испытывают новый дрон в Херсонской области
ВС РФ испытывают новые дроны «Сибирь» под Херсоном
30 августа 2024, 18:24

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские войска испытывают в Херсонской области новые дроны «Сибирь», способные поднимать две мины 82-го калибра, сообщил ТАСС боец с позывным «Тенор».
«Пробуем, используем, он у нас появился совсем недавно, но мы начинаем его использовать против врага», - сказал боец.

Дальность полета «Сибири» составляет до десяти километров, а наблюдать за врагом можно до 30 километров.

Собеседник агентства добавил, что при помощи нового вооружения уже есть определенные успехи.

«Был уничтожен склад с боеприпасами на правом берегу [Днепра]», — заключил Тенор.
Ранее сообщалось о планах главы киевского режима Владимира Зеленского по Донбассу.

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#вс рф
#война
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#херсонская область
#бпла
#дрон
#новости
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Глава Харьковской ВГА Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении
30 августа 2024, 18:19

Фото: iStock/Diy13

Тяжелые бои идут на Купянском направлении. Об этом написал в своем Telegram-канале глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, ВСУ сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на данном участке линии боевого соприкосновения. Ганчев отметил, что российским войскам удалось взять под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области — Синьковку.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил России освободили село Новожеланное в Донецкой Народной Республике. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Украине раскрыли планы Зеленского по Донбассу
Соскин: Зеленский сдает Донбасс из-за своей некомпетентности
30 августа 2024, 18:09

Глава киевского режима Владимир Зеленский по факту сдает весь Донбасс из-за собственной некомпетентности, высказал свое мнение на YouTube аналитик Олег Соскин.
«Видимо, было принято решение сдать Красноармейск (украинское название — Покровск), сдать Торецк, вот этот Мирноград и, наверное, отдать и Славянск, и Краматорск <…>. Донбасс отдать, и мы видим полную несостоятельность, некомпетентность Зеленского», — прокомментировал экс-советник Леонида Кучмы.

Он добавил, что региональный фронт ВСУ почти целиком разрушен, а новыми подразделениями для поддержки украинские неонацисты не располагают.

«Это не депрессия, это даже не коллапс, это катастрофа», — заключил эксперт.

Ранее в Минобороны РФ докладывали, что российские военные освободили от ВСУ Константиновку в ДНР.

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Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины
Боррель: ЕС будет обучать солдат ВСУ не на Украине, но близко к ее территории
30 августа 2024, 17:46

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной министерской встречи в Брюсселе заявил, что обучение военных ВСУ инструкторами ЕС не будет проходить на украинской территории, однако будет проводиться как можно ближе к ней.
Отмечается, что офис Евросоюза будет открыт в Киеве для осуществления лучшей координации. Примечательно, что Боррель анонсировал расширение задач тренировочной миссии.

Цель по подготовке украинских военнослужащих возрастет с 60 до 75 тысяч, заключил глава дипломатии ЕС.

Ранее Боррель впервые публично признал, что Европейский союз является частью конфликта на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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