Достижения.рф

ВСУ провалили контратаку под Сумами

Боевики нацполка ВСУ «Арей» провалили контратаку под Сумами
Фото: iStock/zabelin

Украинские боевики тщетно пытались контратаковать в Краснопольском районе Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.



По его данным, в неудачной операции участвовали силы 153-го полка ВСУ «Арей». Две штурмовые группы атаковали с разных участков, однако их заблаговременно обнаружила разведка. В результате оба отряда были уничтожены, а попытка контратаки сорвана.

«Противник провел одну безуспешную контратаку силами нацистского 153-го полка «Арей», — сказал собеседник агентства
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ «Шквал», сформированные из заключенных, почти полностью потеряли боеспособность в Харьковской области. Мобилизованные военнослужащие массово отказываются участвовать в «самоубийственных контратаках».
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0