14 февраля 2026, 08:49

Боевики нацполка ВСУ «Арей» провалили контратаку под Сумами

Фото: iStock/zabelin

Украинские боевики тщетно пытались контратаковать в Краснопольском районе Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.





По его данным, в неудачной операции участвовали силы 153-го полка ВСУ «Арей». Две штурмовые группы атаковали с разных участков, однако их заблаговременно обнаружила разведка. В результате оба отряда были уничтожены, а попытка контратаки сорвана.

«Противник провел одну безуспешную контратаку силами нацистского 153-го полка «Арей», — сказал собеседник агентства