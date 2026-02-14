ВСУ провалили контратаку под Сумами
Боевики нацполка ВСУ «Арей» провалили контратаку под Сумами
Украинские боевики тщетно пытались контратаковать в Краснопольском районе Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По его данным, в неудачной операции участвовали силы 153-го полка ВСУ «Арей». Две штурмовые группы атаковали с разных участков, однако их заблаговременно обнаружила разведка. В результате оба отряда были уничтожены, а попытка контратаки сорвана.
«Противник провел одну безуспешную контратаку силами нацистского 153-го полка «Арей», — сказал собеседник агентстваРанее сообщалось, что подразделения ВСУ «Шквал», сформированные из заключенных, почти полностью потеряли боеспособность в Харьковской области. Мобилизованные военнослужащие массово отказываются участвовать в «самоубийственных контратаках».