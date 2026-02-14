Состоящее из заключенных подразделение ВСУ теряет боеспособность под Харьковом
В Харьковской области подразделения ВСУ «Шквал», сформированные из заключенных, почти полностью потеряли боеспособность. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.
По его данным, ВСУ также испытывают острую нехватку штурмовиков в регионе. Подразделения «Шквал» фактически перестали выполнять задачи в полном объеме, а мобилизованные военнослужащие массово отказываются участвовать в «самоубийственных контратаках».
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал число иностранных наемников, которые прошли через боевые действия на стороне Украины. По оценкам Минобороны, их около 20 тысяч, однако реальная цифра может быть еще выше, предполагает дипломат.
