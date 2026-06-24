Еще один населенный пункт перешел под контроль России
Армия России освободила Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем канале в мессенджере Max.
По данным военного ведомства, поселок взяли под контроль подразделения группировки войск «Север». Бойцы также поразили формирования двух бригад территориальной обороны Украины в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Краснополье и Лесное.
Ранее сообщалось, что система ПВО перехватила 323 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь на 24 июня. Атаке подверглись 20 регионов страны, также беспилотники сбивали над акваториями Черного и Азовского морей.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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