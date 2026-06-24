24 июня 2026, 09:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На Запорожском направлении и в приграничных районах продолжается интенсивная боевая работа подразделений беспилотных систем, артиллерии и снайперских групп. Разведка, удары дронов и огневое поражение целей ведутся в круглосуточном режиме, а результаты действий оперативно передаются на командные пункты. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Охота на пехоту и срыв ротации Замаскированные станции под прицелом дронов «Гиацинт-С» против пунктов управления БПЛА Ликвидация живой силы ВСУ Удар по опорным пунктам в лесополосах «Молния» бьет глубоко в тыл

Охота на пехоту и срыв ротации

Фото: iStock/NiseriN

Замаскированные станции под прицелом дронов

«Гиацинт-С» против пунктов управления БПЛА

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Фото: iStock/Anna_Anikina

Ликвидация живой силы ВСУ

«Работаем по живым целям. Основная работа у нас заключается в том, что в условиях городского боя заходим заблаговременно, занимаем позиции и прикрываем наступательные действия пехоты. Но также был опыт работы по «бабам-ягам» — тоже заходили, прикрывали парней. Работаем по дронам, когда нет других задач. Наши подразделения зачищают как городские строения, так и лесополосы, поэтому нас применяют в зависимости от обстановки. Если бой городской, то мы работаем по живым целям, прикрываем. А если нет, то в основном по дронам. Все зависит от обстановки. Сейчас летает много беспилотников с тепловизорами, поэтому по большей части нужно тщательно маскироваться, чтобы не выдать себя теплом».

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Удар по опорным пунктам в лесополосах

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«Молния» бьет глубоко в тыл

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

«Если FPV на оптоволокне может улететь на 20 километров, то «Молния» – более чем на 50 километров в тыл врага. Разведывательное крыло летает и обнаруживает в тылу противника РСЗО, пусковые установки. «Молния» несет на себе противотанковую мину, что обычный FPV поднять не может. Перед штурмом лесополосы, захватом блиндажей и окопов «Молния» также может устранять пулеметчиков. Противник часто ставит АГС, чтобы во время штурма бить по полю и не дать нашим бойцам пройти. Мы можем запустить «Молнию» конкретно в АГС и вывести его из строя».