«Гиацинт-С» уничтожает пункты управления БПЛА, а «Молния» бьет глубоко в тыл ВСУ: последние новости СВО на 24 июня
На Запорожском направлении и в приграничных районах продолжается интенсивная боевая работа подразделений беспилотных систем, артиллерии и снайперских групп. Разведка, удары дронов и огневое поражение целей ведутся в круглосуточном режиме, а результаты действий оперативно передаются на командные пункты. Подробности — в материале «Радио 1».
Охота на пехоту и срыв ротации
Операторы подразделений войск беспилотных систем 14-й отдельной бригады специального назначения нанесли удары по живой силе противника на Запорожском направлении. Группы пехоты были обнаружены во время ротации в районе линии боевого соприкосновения в Запорожской области. После выявления целей по ним отработали ударные беспилотники.
Поражение личного состава противника осуществляется как в дневное, так и в ночное время. Постоянная работа подразделений беспилотных систем приводит к потерям среди живой силы и лишает противника возможности проводить полноценную ротацию. Объективный контроль результатов огневого поражения ведется в прямом эфире и передается на командный пункт через военные мессенджеры и средства связи Минобороны России.
Замаскированные станции под прицелом дронов
На том же направлении операторы подразделений войск беспилотных систем 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й отдельной армии группировки «Восток» уничтожили наземные станции управления противника.
Замаскированные объекты были обнаружены разведывательными беспилотниками. После определения координат информация была передана расчетам ударных дронов для нанесения поражения. Между разведывательными и ударными подразделениями организовано постоянное взаимодействие, обеспеченное штатными средствами связи. Управление беспилотниками осуществляется по каналам оптоволоконной и спутниковой связи, что позволяет поражать цели в режиме реального времени.
«Гиацинт-С» против пунктов управления БПЛА
В приграничных районах артиллеристы группировки войск «Север» обеспечивали огневую поддержку наступающих подразделений. Расчеты 152-мм самоходных орудий «Гиацинт-С» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.
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Замаскированные позиции противника были выявлены операторами беспилотных систем, которые в круглосуточном режиме вели разведку и обнаруживали цели по антеннам управления и ретрансляторам сигнала. После получения точных координат артиллеристы нанесли удары 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами с закрытых огневых позиций, а затем замаскировали орудия.
Тактика действий расчетов отработана до автоматизма: быстрое развертывание, нанесение точного удара и корректировка огня с помощью БПЛА. Дальность стрельбы «Гиацинта» достигает 30 километров, что позволяет поражать цели вне зоны действия большинства артиллерийских систем противника. Устойчивая связь между подразделениями обеспечивает возможность наносить удары сразу после обнаружения целей. Контроль результатов также транслируется в прямом эфире благодаря оптоволоконному интернет-соединению и спутниковой связи.
Ликвидация живой силы ВСУ
Во время воздушной разведки в Запорожской области расчет БПЛА группировки «Восток» выявил огневые точки и перемещение живой силы противника на линии боевого соприкосновения. Для поддержки наступающих подразделений на позиции скрытно выдвинулись снайперские пары.
Точным огнем снайперы ликвидировали живую силу противника и подавили его оборонительные действия. В результате были уничтожены огневые точки, что позволило штурмовым подразделениям продвинуться вперед и занять назначенные рубежи.
О специфике службы рассказал заместитель командира взвода с позывным «Михас»:
«Работаем по живым целям. Основная работа у нас заключается в том, что в условиях городского боя заходим заблаговременно, занимаем позиции и прикрываем наступательные действия пехоты. Но также был опыт работы по «бабам-ягам» — тоже заходили, прикрывали парней. Работаем по дронам, когда нет других задач. Наши подразделения зачищают как городские строения, так и лесополосы, поэтому нас применяют в зависимости от обстановки. Если бой городской, то мы работаем по живым целям, прикрываем. А если нет, то в основном по дронам. Все зависит от обстановки. Сейчас летает много беспилотников с тепловизорами, поэтому по большей части нужно тщательно маскироваться, чтобы не выдать себя теплом».
Своевременное уничтожение целей сорвало попытки противника провести ротацию и способствовало продвижению штурмовых групп.
Удар по опорным пунктам в лесополосах
Еще одной целью стали опорные пункты противника, оборудованные в лесополосах Запорожской области. Их обнаружил разведывательный расчет БПЛА группировки «Восток».
После передачи координат по объектам с закрытых огневых позиций отработали расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация». В результате ударов осколочно-фугасными снарядами были уничтожены блиндажи, укрытия и живая сила противника.
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Между разведывательными подразделениями и артиллерией действует бесперебойная связь с использованием штатных средств. Контроль результатов ударов в режиме реального времени поступает на командные пункты через внутренние военные мессенджеры и платформы Минобороны России. Уничтожение укрепленных опорных пунктов способствовало продвижению штурмовых подразделений на этом участке фронта.
«Молния» бьет глубоко в тыл
Разведывательный расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток» также обнаружил замаскированные позиции и огневые точки противника в Запорожской области. По выявленным объектам нанесли удары операторы беспилотников самолетного типа «Молния».
В результате были уничтожены укрытия и живая сила противника. О возможностях аппарата рассказал оператор ударного БПЛА с позывным «Зеленый»:
«Если FPV на оптоволокне может улететь на 20 километров, то «Молния» – более чем на 50 километров в тыл врага. Разведывательное крыло летает и обнаруживает в тылу противника РСЗО, пусковые установки. «Молния» несет на себе противотанковую мину, что обычный FPV поднять не может. Перед штурмом лесополосы, захватом блиндажей и окопов «Молния» также может устранять пулеметчиков. Противник часто ставит АГС, чтобы во время штурма бить по полю и не дать нашим бойцам пройти. Мы можем запустить «Молнию» конкретно в АГС и вывести его из строя».
По его словам, между расчетами беспилотников и командным пунктом организована круглосуточная связь. Для обеспечения устойчивой работы используются оптоволоконное соединение и спутниковые антенны. Контроль поражения целей ведется в прямом эфире и передается через внутренние военные платформы.
Уничтожение огневых точек и укрепленных позиций позволило ослабить оборону противника и поддержать продвижение штурмовых подразделений группировки.