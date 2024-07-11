Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Ещё один посёлок в ДНР освобождён от ВСУ

Ещё один посёлок в ДНР освобождён от ВСУ

В Минобороны заявили об освобождении от ВСУ посёлка Восход в ДНР
11 июля 2024, 13:26
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Армия России освободила посёлок Восход в ДНР от ВСУ и установила контроль над населённым пунктом, наступая в сторону Красноармейска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход Донецкой Народной Республики», — говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Читайте также:



Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Чигари в ДНР

МО: Российские силы освободили село Сокол в ДНР
#минобороны рф
#село
#днр
#вс рф
В российском городе не осталось заправок после обстрелов ВСУ
Mash: в Судже закрыты все заправки из-за атак ВСУ
11 июля 2024, 13:36

Фото: IStock/Svetlana Verbitskaya

Российский город Суджа в Курской области остался без единой заправки после многочисленных обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, в самом городе и окрестностях проживает около семи-восьми тысяч человек. Сейчас они не могут заправить машины, поскольку в городе закрыты все четыре работающие до обстрелов ВСУ бензозаправки.

Сейчас расстояние до ближайшей заправки для жителей района составляет более 20 километров.

Ранее сообщалось, что новый глава Минобороны Великобритании Джон Хили попал под обстрел во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Оба успели укрыться в бомбоубежище.

Читайте также

Ещё один посёлок в ДНР освобождён от ВСУ

На Украине планируют привлечь в ряды ВСУ около 15 тысяч заключённых

ВСУ в населенном пункте Новоселовка Первая в ДНР оказались в «клещах»
#человек
#машины
#днр
#всу
#минобороны
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Литве заявили о провале плана Макрона по отправке инструкторов на Украину
Науседа: план Макрона по отправке инструкторов на Украину провалился
11 июля 2024, 12:38

Фото: сайт Кремля

План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке инструкторов на Украину провалился. Так считает президент Литвы Гитанас Науседа, его цитирует Bloomberg.
«Науседа заявил, что план не получил широкой поддержки, и без консенсуса идея, скорее всего, останется нерешенной и повиснет в воздухе», — говорится в статье.

Согласно публикации, президент Франции не предпринял никаких шагов для решения этого вопроса.

При этом издание передает слова неназванного французского чиновника, который утверждает, что план по отправке иностранных инструкторов на Украину по-прежнему остается в силе, однако последнее слово требуется от Макрона.

Напомним, в мае текущего года Макрон не исключил отправки иностранного военного контингента на Украину, однако многие страны ЕС не поддержали его.

Читайте также:

Нарышкин: Макрон слышит предупреждения России об отправке войск ЕС на Украину

Макрон призвал к расширению круга стран по украинскому вопросу

Макрон разрешил Украине обстреливать Россию французскими ракетами
#президент
#страны
#план
#ес
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК назвал число иностранцев, воюющих на стороне Украины
СК хочет привлечь к ответственности 714 иностранцев, воевавших на стороне ВСУ
11 июля 2024, 12:16

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Следственный комитет Российской Федерации хочет привлечь к ответственности 714 иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке. Первый заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Э.В. Кабурнеев заявил, что в международный розыск из 714 иностранцев объявлены 422 лица.

Помимо этого, в суд направлены уголовные дела в отношении еще 5 наемников: граждан Австралии, Алжира, США, Латвии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на территории Украины, открыто сообщают о своих потерях по радиосвязи. МО РФ опубликовало запись одного из перехватов, где военный говорит о потерях и в отчаянии просит прислать подкрепление: «Нужно больше людей, мало людей. Пришлите опытных бойцов». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Марочко: На Сватовском направлении ликвидирован иностранный наёмник ВСУ

«Любил играть в командира» : СМИ рассказали про чешского наемника в рядах ВСУ

Беженец из Дзержинска: Чернокожие наёмники ВСУ стреляли по окнам домов
#суд
#сша
#розыск
#совещание
#ск рф
#сво
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актриса Поплавская предложила написать на могиле певицы Пугачевой ее же слова
11 июля 2024, 11:51

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Актриса Яна Поплавская отреагировала на высказывание Аллы Пугачевой о ракетном ударе по больнице в Киеве. В Telegram-канале она предложила вариант надписи на могиле певицы.
«Когда АБ отдаст душу, на ее могиле напишем ее же слова. И ниже допишем слова Марии Захаровой», — выразила свое мнение Поплавская.

Ранее Пугачева написала на своей странице в Instagram*, что «Бог терпелив, но всему есть предел». Её слова прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Бог разберется сам, без рекомендаций артистки.

8 июля в Киеве прозвучали взрывы. Власти сообщили о падении обломков в нескольких районах города. Владимир Зеленский писал о разрушениях в детской больнице «Охматдет». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли 2, пострадали 32 человека, в том числе 8 детей. Заявления Украины о преднамеренном ударе по гражданским объектам в Киеве в Минобороны России назвали ложными.

Стали известны причины, по которым СВО завершится к осени 2024 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Глава МИД Украины Кулеба: Киев получит новые самолеты F-16

Медведев призвал уничтожить Украину и НАТО

Стало известно, какую тактику успешно используют в зоне СВО

*корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
#мо
#мид
#взрывы
#мнение
#мария захарова
#мид рф
#instagram
#владимир зеленский
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российском регионе машины для бойцов СВО едва не подорвались на мине времен ВОВ
В Ростове три машины для бойцов СВО едва не подорвались на мине времен ВОВ
11 июля 2024, 11:32

Фото: iStock/Michele Ursi

В Ростове-на-Дону три машины для бойцов спецоперации на Украине едва не подорвались на мине. Об этом сообщил Народный фронт в Республике Хакасия.
Уточняется, что фура из Хакасии везла в зону спецоперации 3 автомобиля УАЗ. В Ростове машины должны были разгрузить, чтобы отправить дальше на линию боевого соприкосновения.

В пресс-службе общественного движения отметили, что за несколько минут до разгрузки поступила команда остановить все работы, поскольку у дороги, которая находится рядом с железнодорожной станцией, обнаружили мины времен Великой Отечественной войны.

На место вызвали саперов и экстренные службы. После того как мины обезвредили, работа была успешно продолжена.

Читайте также:

Российский военный забил до смерти подругу и получил десять лет колонии

Боец СВО заставил 13-летнюю девочку присылать ему нюдсы и получил условный срок

В Санкт-Петербурге и Ленобласти осквернили могилы участников СВО
#дороги
#фура
#станции
#машины
#сво
#мина
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны причины, по которым СВО завершится к осени 2024 года
Алаудинов назвал причины, по которым СВО завершится к осени 2024 года
11 июля 2024, 11:25

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что СВО закончится осенью 2024 года, для этого есть несколько причин. Назвал он их в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, для завершения специальной военной операции можно назвать две причины. Первая — выборы в Соединенных штатах Америки и Европе. Вторая — истощенные ресурсы Украины.

«Мы настроены на победу. Я рассчитываю на то, что что бы ни говорили в НАТО, в Америке — в этом году спецоперация у нас завершится, я больше чем в этом уверен», — сказал он.

Генерал добавил, что Североатлантический альянс уже не в силах дальше оснащать украинские формирования вооружением.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Медведев призвал уничтожить Украину и НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Новое оружие для Киева, планы против России и расширение на Восток: итоги саммита НАТО

В НАТО призвали Китай к отказу от сотрудничества с Россией

Россия представляет самую серьезную угрозу, заявили в НАТО
#президент
#итоги
#лидер
#нато
#спецоперация
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сикорский: несколько тысяч человек готовы вступить в Украинский легион в Польше
11 июля 2024, 10:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Уже несколько тысяч украинцев подали заявки на вступление в Украинский легион в Польше. Об этом рассказал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на саммите НАТО в Вашингтоне.
«Несколько тысяч уже зарегистрировались для участия в этом призыве. И что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников, но они говорят: мы не хотим быть отправленными в бой, не будучи должным образом обученными и экипированными» — рассказал Сикорский.

Он уточнил, что после ротации, мобилизованные в Украинский легион мужчины, смогут вернуться обратно в Польшу.

Сикрский подчеркнул, что если подобные легионы появятся в каждой стране, то у Украины появилось бы еще несколько бригад.

Создание Украинского легиона анонсировалось три дня назад. Туда добровольно могут вступать украинцы, проживающие в Европе.

Читайте также:

Умеров: украинцы из Европы должны вступить в формирующийся в Польше легион ВСУ

На Украине планируют привлечь в ряды ВСУ около 15 тысяч заключённых

В Харьков прибыло несколько рот ВСУ, состоящих из мобилизованных заключённых
#мужчины
#всу
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине планируют привлечь в ряды ВСУ около 15 тысяч заключённых
Министр юстиции Украины Малюська: в ВСУ могут набрать 15 тысяч заключенных
11 июля 2024, 10:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в ряды ВСУ могут набрать 15 тысяч заключенных. Об этом сообщает Financial Times.
Ожидается, что на службу в украинскую армию точно поступит 5 тысяч осужденных. По словам Малюськи, «при самых благоприятных обстоятельствах» эти показатели могут возрасти до 15 тысяч человек.

Он отметил, что в рамках инициативы заявления подали около 5200 тюремщиков. Из них 2872 человек были приняты в Вооруженные силы Украины. Уточняется, что 368 заключенных получили отказ по состоянию здоровья.

Украинский министр подчеркнул, что осужденные прибудут на линию боевого соприкосновения до конца лета текущего года.

Читайте также:

В Великобритании рассказали о бегстве элитной бригады ВСУ

Медведев: смена декораций в США может побудить Украину начать переговоры

Разведчики РФ без стрельбы взяли пленных ВСУ в Харьковской области
#данные
#всу
#киев
#рф
#украина
#спецоперация
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, будут ли отправлять срочников грядущего призыва в зону СВО
Картаполов: солдат срочной службы не будут отправлять в зону СВО
11 июля 2024, 09:43

Фото: iStock/zim286

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что солдат срочной службы грядущего осеннего призыва не будут отправлять на спецоперацию. Об этом сообщает Shot.
«В этом вопросе ничего не поменялось. Мы как не планировали их брать (на СВО – ред.), так и не будем планировать. У них все будет хорошо», — заявил Картаполов.

Ранее военный эксперт, ветеран боевых действий и капитан I ранга запаса Василий Дандыкин, ссылаясь на сообщения российского оборонного ведомства, заявлял, что призывники не будут направляться на службу в зону проведения специальной военной операции. При этом, если у срочников возникнет желание, они смогут подписать контракт по ходу службы.

Срочники, как и раньше, будут проходить службу в тех регионах, откуда призываются. При этом они будут, в основном, числится в тех частях, откуда ушло на фронт большее число их старших товарищей.

Читайте также:

«Не будут привлекаться к участию в СВО»: Генштаб ВС РФ – о призыве срочников

Зарубин: Путин поручил заменить на границе срочников на спецназ, зная о планах Киева

В ГД предложили освободить наследников из числа студентов и срочников от уплаты пошлины
#эксперт
#ветеран
#операции
#контракт
#сво
#вс рф
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф