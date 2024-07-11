Ещё один посёлок в ДНР освобождён от ВСУ

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Армия России освободила посёлок Восход в ДНР от ВСУ и установила контроль над населённым пунктом, наступая в сторону Красноармейска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход Донецкой Народной Республики», — говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
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Элина Позднякова