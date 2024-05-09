České noviny: Словаки собрали четыре миллиона евро на закупку снарядов для ВСУ

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не одобряет поставки оружия Украине и отказался присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Киева. Несогласные с такой позицией граждане начали сбор средств.
Как сообщает издание České noviny, словаки сумели собрать четыре миллиона евро на приобретение боеприпасов для Украины. На эти деньги можно купить 2 692 артиллерийских снаряда. Производиться они будут на чешском военном предприятии STV Group. Предполагается, что боеприпасы передадут Киеву до конца лета.
Сбор средств в Словакии начался в апреле после того, как руководство страны отказалось присоединиться к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Деньги пожертвовали более 65 тысяч человек. Один из них внёс 100 тысяч евро.
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