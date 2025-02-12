В Госдуме оценили слова Хегсета об украинских границах

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Слова главы Пентагона Пита Хегсета о том, что возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично, станут «холодным душем» для Владимира Зеленского. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Заявления главы Пентагона могут стать холодным душем для Зеленского. Его оценки ситуации на поле боя, в том числе невозможности возврата к границам 2014 года (не говоря уже о границах 1991 года) и призрачных перспектив вступления Украины в НАТО, достаточно реалистичны», — сказал парламентарий.Ранее министр обороны США Пит Хегсет отмечал, что в украинском конфликте наступил критический этап. Он также заявил о том, что боевые действия должны закончиться.
Ранее в МИД РФ сделали заявление об Украине.
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Никита Кротов