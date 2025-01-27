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Только Российская Федерация способна принести мир на Украину, заявил в своей авторской колонке для портала «Смотрим.ру» председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Он подчеркнул, что отстранить Владимира Зеленского от власти — недостаточная мера.
Он резюмировал, что сегодня на Украине нет других политических сил, кроме тех, которые поддерживают продолжение конфликта.
Перед этим сообщалось, что российские военные ударили по заводу «Мотор Сич», который подконтролен киевскому режиму.
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«Мир украинским гражданам могут принести только российские войска, поскольку новые правители Украины от Зеленского отличатся принципиально не будут», — добавил Медведчук.
Он резюмировал, что сегодня на Украине нет других политических сил, кроме тех, которые поддерживают продолжение конфликта.
Перед этим сообщалось, что российские военные ударили по заводу «Мотор Сич», который подконтролен киевскому режиму.
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Никита Кротов