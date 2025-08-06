«Это не моя война»: Трамп заявил о попытках вывести США из украинского конфликта
Трамп заявил о попытках вывести США из конфликта на Украине
Дональд Трамп заявил о намерении вывести США из украинского конфликта. Об этом президент США сообщил в ответ на вопрос журналистов в Вашингтоне о его дальнейшей стратегии.
Трамп подчеркнул, что текущий конфликт является «войной Байдена». Он объявил, что за последние пять месяцев остановил пять военных кризисов и стремится сделать украинский конфликт шестым.
«Это не моя война. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее. За последние пять месяцев я остановил пять войн. Я бы хотел, чтобы это (конфликт между Россией и Украиной) была шестой. На этой ситуацией мы работаем больше всего. Остальные я закончил за несколько дней, почти все из них», — сказал Трамп.Он добавил, что решение о новых антироссийских санкциях будет принято после встречи представителей Москвы и Вашингтона в среду.
Ранее сообщалось, что на татарскую певицу и Заслуженную артистку Башкирии Гульназ Асаеву напал медведь во время пикника на природе. Артистка отдыхала с другими музыкантами и сотрудниками своей команды. Хищника приманил запах еды. Кадры с бегущим на людей медведем Гульназ опубликовала в личном блоге.