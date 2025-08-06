«Это не моя война»: Трамп заявил о попытках вывести США из украинского конфликта

06 августа 2025, 00:16

Трамп заявил о попытках вывести США из конфликта на Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп заявил о намерении вывести США из украинского конфликта. Об этом президент США сообщил в ответ на вопрос журналистов в Вашингтоне о его дальнейшей стратегии.





Трамп подчеркнул, что текущий конфликт является «войной Байдена». Он объявил, что за последние пять месяцев остановил пять военных кризисов и стремится сделать украинский конфликт шестым.





«Это не моя война. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее. За последние пять месяцев я остановил пять войн. Я бы хотел, чтобы это (конфликт между Россией и Украиной) была шестой. На этой ситуацией мы работаем больше всего. Остальные я закончил за несколько дней, почти все из них», — сказал Трамп.