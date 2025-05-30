«Это порыв души»: стало известно, куда Ефремову предложили отдать первый гонорар

30 мая 2025, 21:34

Актеру Михаилу Ефремову предложили отдать часть гонорара на СВО

Михаил Ефремов (Фото: кадр из сериала «Участок»)

Отдать часть гонорара на нужды спецоперации предложил актеру Михаилу Ефремову председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев. Об этом пишет портал NEWS.ru. Зайцев подчеркнул, что окончательное решение останется за Ефремовым и напомнил о том, как важна помощь фронту.







«Помощь СВО — это порыв души и патриотизма граждан, где поддержка осуществляется добровольно. Поэтому помогать или нет — это уже должно быть его решением, тем более что он и так уже понес ответственность, отбыв срок в колонии. Но если он это сделает, это будет достойный поступок, а помощь для фронта нужна всегда», — сказал собеседник издания.