Эвакуированные после падения БПЛА ВСУ куряне вернулись в свои дома
Жители многоэтажного дома в центре Курска, эвакуированные после падения украинского беспилотника, уже вернулись в свои квартиры.
Об этом рассказал журналистам глава региона Александр Хинштейн. Ранее он информировал, что БПЛА упал во дворе многоквартирного дома, место происшествия оцепили, а 36 жильцов, включая девятерых детей, временно отселили. В результате инцидента обломками повредило крышу здания.
Хинштейн уточнил, что по вопросу устранения незначительных повреждений достигли договоренности с жителями. Все работы планируется завершить до 7 мая.
Перед этим чиновник сообщил об ударе ВСУ по энергообъекту в Курской области.
Читайте также: