Губернатор Курской области Хинштейн вернётся к работе через две недели после ДТП
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сможет приступить к полноценной работе не ранее чем через две недели. Такой прогноз дают врачи Курской областной больницы, передает Telegram-канал Mash.
Авария произошла около недели назад: автомобиль главы региона занесло на обочине, после чего машину выбросило в кювет. Хинштейна экстренно госпитализировали и прооперировали. Как выяснилось позже, травмы оказались серьёзнее первоначальных оценок — у губернатора диагностированы перелом бедренной кости и трёх рёбер. Полное восстановление, по оценкам медиков, может занять не менее трёх месяцев.
Несмотря на это, Александр Хинштейн намерен вернуться к работе в ближайшие дни. По информации источников, он уже проводит рабочие встречи прямо в больничной палате и начал разрабатывать ногу, хотя врачи рекомендуют ему избегать любой активности.
Водитель губернатора в аварии не пострадал. На период восстановления Хинштейна обязанности главы Курской области исполняет Александр Чепик.
