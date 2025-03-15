Европа потребовала от РФ принять предлагаемые ей условия перемирия

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Французский лидер Эммануэль Макрон с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми потребовали от России принять условия перемирия на Украине, которые выдвинул Киев. Об этом пишут Telegram-каналы.
Отмечается, что от российской стороны требуют предоставить гуманитарный коридор, чтобы украинские боевики могли покинуть Курскую область. Вместе с тем на Западе считают, что ВС РФ не должны заходить в Сумскую область украинской республики.
По информации журналистов, советники по безопасности британского премьера Кира Стармера, а также канцлера ФРГ Олафа Шольца и Макрона вылетели в Штаты, чтобы обсудить будущее Украины. Экспертов сейчас интересует, что решит американская сторона — поддержать Европу или попросить советников не мешать переговорам.
Ранее эксперт высказался про контроль перемирия на Украине.
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По информации журналистов, советники по безопасности британского премьера Кира Стармера, а также канцлера ФРГ Олафа Шольца и Макрона вылетели в Штаты, чтобы обсудить будущее Украины. Экспертов сейчас интересует, что решит американская сторона — поддержать Европу или попросить советников не мешать переговорам.
Ранее эксперт высказался про контроль перемирия на Украине.
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Никита Кротов