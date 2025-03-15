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Европа потребовала от РФ принять предлагаемые ей условия перемирия

Франция с Британией потребовали от РФ принять перемирие на условиях Киева
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Французский лидер Эммануэль Макрон с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми потребовали от России принять условия перемирия на Украине, которые выдвинул Киев. Об этом пишут Telegram-каналы.
Отмечается, что от российской стороны требуют предоставить гуманитарный коридор, чтобы украинские боевики могли покинуть Курскую область. Вместе с тем на Западе считают, что ВС РФ не должны заходить в Сумскую область украинской республики.

По информации журналистов, советники по безопасности британского премьера Кира Стармера, а также канцлера ФРГ Олафа Шольца и Макрона вылетели в Штаты, чтобы обсудить будущее Украины. Экспертов сейчас интересует, что решит американская сторона — поддержать Европу или попросить советников не мешать переговорам.

Ранее эксперт высказался про контроль перемирия на Украине.

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ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29
Минобороны России: ВКС в воздушном бою сбили украинский МиГ-29
15 марта 2025, 14:33

Фото: iStock/Vital Hil

Воздушно-космические силы (ВКС) России в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным российского военного ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 170 БПЛА самолетного типа.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В США высказались о контроле перемирия на Украине
Грэм предложил контролировать перемирие на Украине без участия миротворцев
15 марта 2025, 14:00

Фото: istockphoto/rarrarorro

Создание трехсторонней американо-российско-украинской спецкомиссии — лучший вариант, чтобы контролировать соблюдение перемирия на Украине после подписания сторонами конфликта мирного договора. Об этом в беседе с РБК заявил бывший помощник американского президента Джорджа Буша-младшего по РФ и Евразии Томас Грэм.
Он считает, что по окончанию боевых действий возникнет вопрос о мониторинге и верификации прекращения огня. По мнению собеседника издания, этого можно добиться, не привлекая миротворческие силы. Трехсторонняя комиссия сможет обеспечивать перемирие с использованием национальных технических средств, уверен Грэм. Кроме того, ее члены смогут решать, кто несет ответственность за потенциальные нарушения, и как предотвратить их в будущем.

Ранее эксперт высказался, что нужно сделать перед перемирием.

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#россия
#украина
#война
#сво
#сша
#новости
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Боевики ВСУ заблокированы в Курской области с освобождением Рубанщины ВС РФ
15 марта 2025, 13:39

Фото: istockphoto/IherPhoto

После того, как российские военнослужащие освободили Рубанщину на курском направлении, боевики ВСУ оказались заблокированными. Об этом информирует ТАСС.
Рубанщина расположена в западной части Суджи у трассы Суджа — Юнаковка, которая обеспечивала логистику украинских боевиков. В населенном пункте были остатки разбитых частей противника. Собеседник агентства добавил, что ВСУ хотели вырваться к Сумской области.

«Теперь отход не только блокирован огневым воздействием, но и физически уже никак противнику не выбраться», — прокомментировал журналистский источник.

Ранее сообщалось, что украинских боевиков задерживают переодетыми в российскую форму.

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В Запорожской области испытали дрон-перехватчик со скоростью «Формулы-1»
Дрон разработчиков из «Сармата» достиг скорости 318 км/ч в Запорожской области
15 марта 2025, 12:35

Фото: istockphoto/NatureNow

Скорость «Формулы-1» в 318 км/ч достиг дрон добровольческого отряда Б.А.Р.С «Сармат» в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя группы разработчиков, чей позывной «Чапай».
«Дрон двигался со скоростью болида «Формулы-1», — пояснил военнослужащий, уточнив, что это рекорд для дронов такого типа.

По словам «Чапая», беспилотник используется для поражения вражеских дронов, включая дроны самолетного типа, которые пытаются бить по объектам в тыловых районах РФ.

Что касается максимальной скорости сегодняшних болидов, она составляет примерно 350 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Курской области задерживают переодетых в российскую форму украинских боевиков.

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Пушков посоветовал МИД Британии помолчать о роли в переговорах по Украине
15 марта 2025, 12:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Сенатор Алексей Пушков посоветовал помолчать МИД Британии об их месте в переговорах по украинскому конфликту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сенатор подчеркнул, что Великобритания не играет никакой роли в них и требований выдвигать не может. По словам Пушкова, мнение Лондона известно заранее и не представляет интереса для Москвы.

Так парламентарий ответил Британии на ее призыв к перемирию на Украине без предварительных условий.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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