В США высказались о контроле перемирия на Украине

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Создание трехсторонней американо-российско-украинской спецкомиссии — лучший вариант, чтобы контролировать соблюдение перемирия на Украине после подписания сторонами конфликта мирного договора. Об этом в беседе с РБК заявил бывший помощник американского президента Джорджа Буша-младшего по РФ и Евразии Томас Грэм.
Он считает, что по окончанию боевых действий возникнет вопрос о мониторинге и верификации прекращения огня. По мнению собеседника издания, этого можно добиться, не привлекая миротворческие силы. Трехсторонняя комиссия сможет обеспечивать перемирие с использованием национальных технических средств, уверен Грэм. Кроме того, ее члены смогут решать, кто несет ответственность за потенциальные нарушения, и как предотвратить их в будущем.
Ранее эксперт высказался, что нужно сделать перед перемирием.
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Никита Кротов