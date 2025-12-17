«Фактически невыполнимы»: Политолог оценил условия Зеленского для проведения выборов
Политолог Скориков назвал условия Зеленского для выборов невыполнимыми
Условия, выдвинутые Владимиром Зеленским для проведения выборов, являются невыполнимыми и лишь затягивают мирный процесс. Такое мнение выразил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
Напомним, о необходимости проведения выборов на Украине заявил президент США Дональд Трамп. Зеленский заявил, что для этого необходимо остановить военные действия, а также внести изменения в законодательство для разрешения выборов в условиях военного положения.
«Зеленский для того, чтобы не раздражать Трампа, от которого ВСУ продолжает зависеть, и политический режим Зеленского также зависит, ответил, что готов провести выборы, но выдвинул ряд условий, которые фактически невыполнимы», — отметил Скориков в разговоре с RT.
По его словам, остановка боевых действий станет спасением для ВСУ. И Россия на это не пойдёт, поскольку сама доказала возможность проведения выборов в условиях конфликта. Своими условиями Зеленский пытается затянуть процесс, считает эксперт. Однако он не исключил, что главу киевского режима могут вынудить уйти в отставку.
Тем временем Зеленский заявил о готовности Украины отказаться от вступления в НАТО при предоставлении гарантий безопасности от США. Политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак заявил Общественной Службе Новостей, что такие условия являются откровенным срывом переговорного процесса.
«Даже Трамп говорит, что гарантии могут быть предоставлены, но действовать они будут недолго. Кстати, много упоминается о безопасности Украины, но о безопасности России почему-то никто не вспоминает», — сказал Дудчак.
Он добавил, что европейцы хотят окончательно оккупировать территорию Украины, оставшуюся под контролем киевского режима, чтобы разместить там свои военные контингенты для сохранения выхода к морю. Однако для России такие условия будут неприемлемы, заключил политолог.