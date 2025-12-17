17 декабря 2025, 00:12

Политолог Скориков назвал условия Зеленского для выборов невыполнимыми

Владимир Зеленский

Условия, выдвинутые Владимиром Зеленским для проведения выборов, являются невыполнимыми и лишь затягивают мирный процесс. Такое мнение выразил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.





Напомним, о необходимости проведения выборов на Украине заявил президент США Дональд Трамп. Зеленский заявил, что для этого необходимо остановить военные действия, а также внести изменения в законодательство для разрешения выборов в условиях военного положения.





«Зеленский для того, чтобы не раздражать Трампа, от которого ВСУ продолжает зависеть, и политический режим Зеленского также зависит, ответил, что готов провести выборы, но выдвинул ряд условий, которые фактически невыполнимы», — отметил Скориков в разговоре с RT.

«Даже Трамп говорит, что гарантии могут быть предоставлены, но действовать они будут недолго. Кстати, много упоминается о безопасности Украины, но о безопасности России почему-то никто не вспоминает», — сказал Дудчак.