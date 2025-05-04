Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Фальшивая патриотка»: Двойное предательство поклонников и жажда славы за океаном. Как сейчас живет Настя Каменских?

«Фальшивая патриотка»: Двойное предательство поклонников и жажда славы за океаном. Как сейчас живет Настя Каменских?

Настя Каменских (Фото: Instagram*@kamenskux)

Настя Каменских (Фото: Instagram*@kamenskux)

Некогда популярная в России певица Настя Каменских сегодня, 4 мая, отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 38 лет. Артистка долгое время в составе дуэта «Потап и Настя» зарабатывала на территории нашей страны, а после СВО демонстративно отвернулась от своих российских поклонников. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Детство певицы


Настя Каменских появилась на свет 4 мая 1987 года в Киеве. Её родители — певица Лидия Петровна Каменских и волейболист Алексей Иосифович Жмур. Семья была достаточно обеспеченной для того, чтобы позволить дочери всё самое лучшее.

В возрасте шести лет девочку отдали в музыкальную школу, где она, помимо занятий на фортепиано, также обучалась вокалу. Настя серьёзно увлеклась балетом и профессионально занималась теннисом. Помимо этого, она принимала участие в программах по обмену школьниками. Уже в пятилетнем возрасте Настя отправилась во Францию, чтобы изучить язык и культуру этой страны. В дальнейшем Настя Каменских регулярно ездила в итальянский Неаполь и проводила там по шесть месяцев в году.

По завершении школы Анастасия Каменских стала студенткой экономического факультета в Украино-американском гуманитарном институте, где она выбрала направление «Внешнеэкономическая деятельность».

Карьера певицы


Настя Каменских (Фото: Instagram*@kamenskux)

Украинская исполнительница Настя Каменских достигла успеха в карьере во многом благодаря поддержке фанатов из России. Её история успеха началась в 2005 году, когда она встретила рэпера Потапа.

В 2007 году они одержали победу на конкурсе «Пять звёзд» в России. А уже через год дуэт представил клип на песню «На районе», которая мгновенно стала хитом и заняла лидирующие позиции в музыкальных чартах. Группа приобрела огромную популярность в России.

К 2010 году Потап и Настя стали одними из наиболее успешных украинских артистов: их заработок превышал доходы всех остальных вокальных исполнителей незалежной вместе взятых.

Украинцы угрожают Потапу и Насте из-за вечеринки с россиянами
Украинцы угрожают Потапу и Насте из-за вечеринки с россиянами

Крым, СВО и поддержка Украины


Алексей Потапенко и Настя Каменских (Фото: Instagram*@kamenskux)

После событий с Крымом в 2014 году Потапа и Настю раскритиковали на Украине за то, что они продолжали посещать церемонии награждения в России. На это они ответили на одной из пресс-конференций:

«Стыдно, что нам приходится собирать журналистов, чтобы сказать им, что мы из Украины и любим свою страну!».

Однако выступления, а значит, и заработки в России они не прекратили. В том же году дуэт поразил публику своим клипом на песню «Стиль собачки», в котором снялась певица Бьянка. А вскоре они снова удивили зрителей, исполнив композицию «Хуторянка» вместе с Софией Ротару. Популярность коллектива пошла на новый виток.

В 2016 году в знак протеста против гастролей «Потапа и Насти» публика срывала их концерты на Украине, но и это не сподвигло коллектив уйти от российской «кормушки».

В 2018 Настя Каменских запустила свой сольный проект NK и начала работу по покорению латиноамериканской публики. Тогда появился на английском и испанском языках трек под названием "Peligroso". Композиция сразу же завоевала любовь испаноязычных слушателей. Песня вошла в чарт Billboard в категории Tropical Songs, что сделало Настю первой украинской певицей, удостоившейся такого признания.

В апреле 2019 года вышел дуэт-ремикс «Peligroso» с пуэрториканским исполнителем Де Ла Гетто, а в январе 2020 года — сингл «Miami», который Настя Каменских записала с кубинским певцом Джейкобом Форевером и доминиканским артистом Джесси Франком.

На тот момент певица уже была официальной супругой рэпера Потапа, который также пытался работать на европейского слушателя. В начале СВО исполнители выразили своё неодобрение действий России. Однако их мотивы были связаны не с любовью к Украине, а с опасениями по поводу непризнания их творчества в других странах, займи они другую позицию.

В апреле 2022 года Алексею Потапенко и Анастасии Каменских запретили въезд в Россию на 50 лет.

«Наша с Настей реакция на запрет въезда в Россию на 50 лет. Чего так мало! Требую по 200 каждому! Гордость быть в этом списке!» — подписал Потап в соцсетиях.

«Стиль собачки»: Певец Потап выступает за границей по команде Зеленского
«Стиль собачки»: Певец Потап выступает за границей по команде Зеленского

А что сейчас?


Настя Каменских (Фото: Instagram*@kamenskux)

Потап и Каменских некоторое время привлекали внимание публики, демонстрируя свои эмоции перед камерами, и делали громкие заявления в поддержку Украины. Однако, осознав, что на этом они не смогут добиться популярности и заработать, супруги решили сменить место жительства и переехали из воюющего Киева на тёплое побережье Испании.

Настя Каменских завела новую страницу в Instagram*, с постами только на языке «нового дома», и продолжила петь и танцевать для жителей Колумбии и США.

«Америка притягивает разнообразием выбора во всем: религия, политика, профессия, стиль, еда. Ты можешь заниматься чем угодно, главное — быть по-настоящему крутым специалистом!» — говорила Каменски в одном из интервью.

Только сейчас украинская звезда поет все чаще песни на русском языке для русскоязычной публики, борясь за площадки с другими критиками политики РФ.

В комментариях под публикациями знаменитости в социальных сетях можно встретить множество отрицательных отзывов как от бывших поклонников из России, так и от пользователей из Украины.

«Фальшивая патриотка! Да кому ты нужна со своим фальшивым патриотизмом», – пишут в Сети.

Читайте также:

Помогал Курску и лично просил Путина закончить СВО: куда пропал Данила Козловский, состоится ли выступление актера в РФ

Денис Косяков высказывался против верующих, критиковал специальную военную операцию и КВН: где он сейчас?

«Таких мучений я никому не пожелаю»: два несложившихся из-за измен брака Никиты Панфилова, позиция актера по СВО и Крыму

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певица
#страны
#крым
#доходы
#карьера
#сво
#статьи
Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 120 снарядов
04 мая 2025, 14:26

Фото: istockphoto/N-sky

Украинские военные за истекшие сутки обстреляли 42 населённых пункта на территории Белгородской области. Всего по региону было выпущено 120 снарядов разных калибров.
Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что под удар попали населённые пункты в восьми районах области. Пострадали четыре мирных жителя. В селе Архангельское Шебекинского муниципального округа в результате попадания боеприпаса во двор частного домовладения пострадали три человека. 16-летний мальчик госпитализирован, его родители после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.

В Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности. А с 9 августа 2024 года на территории региона введён режим контртеррористической операции. Протяжённость границы Белгородской области с Украиной составляет 350 километров.

Читайте также:

Продвижение ВС РФ на торецком направлении, бои под Покровском, Угледаром и Харьковом: последние новости СВО на 4 мая

В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников

Эксперт раскрыл возможное будущее Украины при продолжении конфликта
#губернатор
#родители
#двор
#режим
#мальчик
#Вячеслав Гладков
#удар
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Продвижение ВС РФ на торецком направлении, бои под Покровском, Угледаром и Харьковом: последние новости СВО на 4 мая
04 мая 2025, 10:07

Фото: iStock/Diy1

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


На Сумском направлении ВС РФ продолжают успешно проводить операции по расширению зоны безопасности на территории Украины.
За минувшие сутки российские штурмовые отряды успешно продвинулись в окрестностях сёл Локня и Водолаги, где выбили противника из нескольких опорных пунктов. На Сумском направлении продвижение российской армии составило более 1700 метров.

ВСУ безуспешно пытаются вести воздушную разведку в приграничных районах Белгородской и Харьковской областей. За прошедшие сутки ВС РФ были сбиты три разведывательных беспилотных летательных аппарата самолётного типа, а также более десяти различных моделей коптеров украинской армии.

На Липцовском участке фронта в результате массированного огневого удара были ликвидированы две боевые группы противника и несколько ПУ БпЛА ВСУ. На Волчанском участке фронта российские штурмовые подразделения в ходе напряжённых боёв продолжают вытеснять противника из лесных массивов и городских кварталов.

В Белгородской области обстрел ВСУ привел к ранению семьи из трех человек
В Белгородской области обстрел ВСУ привел к ранению семьи из трех человек

Харьковское направление


В Волчанске идут ожесточённые сражения. Российские военные проводят операцию по освобождению восточной части города, постепенно вытесняя украинские силы с его окраин. В то же время осуществляется очистка приграничных районов: враг пытается доставить подкрепление на бронированных машинах, но все его попытки оперативно пресекаются.

Покровское направление


В окрестностях населённых пунктов Удачное и Котлино были достигнуты тактические успехи российских войск. В Зверево наблюдается продвижение российских вооружённых сил в восточном направлении от населённого пункта.

В Орехово продолжаются активные боевые действия. В то же время российские войска работают над тем, чтобы выровнять линию фронта в районах между Новосергеевкой и Котляровкой, а также к югу от Богдановки. На восточном направлении российские военные почти полностью освободили Миролюбовку от украинских войск, хотя противник всё ещё контролирует промышленную зону.

Торецкое направление


На западном участке Торецкого направления российские войска активно продвигаются вперёд. Сражения разворачиваются в районе населённого пункта Новая Полтавка, где российские штурмовые группы установили контроль над дорогой, ведущей к Малиновской развязке.

В восточной части Новооленовки российские войска заняли Александрополь. В Старой Николаевке и в районе Романовки продолжаются боевые действия. К северу от Торецка российские военные укрепляют позиции, перемещая линию фронта в сторону населённых пунктов Дылеевка и Клебан-Бык.

«Гнида понимает»: Медведев предостерег Украину от провокаций в Дни Победы
«Гнида понимает»: Медведев предостерег Украину от провокаций в Дни Победы

Угледарское направление


На данном участке фронта продолжаются интенсивные боевые действия в окрестностях населённых пунктов Весёлое и Богатырь, расположенных на юго-востоке. Российские штурмовики смогли прорваться на окраину населённого пункта Алексеевка и пытаются закрепиться там. Это может облегчить дальнейшее продвижение к населённому пункту Богатырь.

ВСУ готовятся к ответным атакам, их подразделения были замечены в районе Днепроэнергии. В районе, расположенном к югу от Отрадного, боевые действия отличаются особой активностью. ВС РФ предпринимают активные действия для усиления контроля над этой территорией.


Читайте также:

В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников

Украинские пленные хотят остаться в России

Зеленский: отказ от перемирия не даст Путину чувствовать себя комфортно 9 мая
#военные
#бпла
#всу
#вс рф
#минобороны
#зеленский
#статьи
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Минобороны: В ночь на 4 мая силами ПВО сбиты 13 украинских беспилотников
04 мая 2025, 08:29

Фото: istockphoto/rancho_runner

Киевский режим продолжает ежедневные попытки террористических атак на города и объекты на территории российских регионов. Минувшей ночью дежурными системами противовоздушной обороны были сбиты либо подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что ударам БПЛА ВСУ подверглись три российских региона: Ростовская, Белгородская и Брянская области.

Наиболее массированная атака была предпринята на территорию Ростовской области. Здесь силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов самолётного типа. Ещё по одному беспилотнику пытались атаковать объекты в Брянской и Белгородской областях. Их также ликвидировали российские ракетчики.

Читайте также:

Слюсарь: в Каменске-Шахтинском Ростовской области был уничтожен БПЛА

Через неделю после освобождения Курской области силы ПВО сбили 73 БПЛА ВСУ

Shot: В Ростовской области прогремело не менее 5 взрывов из-за работы ПВО
#бпла
#всу
#атака
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беженец: в Дзержинске ВСУ стреляли по людям, потому что те им не понравились
04 мая 2025, 06:43

Фото: iStock/Olena_Z

По словам беженца, украинские военные расстреливали людей, в которых им что-то не понравилось. Об этом мирный житель рассказал РИА Новости.
«Я слышал от людей, что там где-то человека застрелили. В поселке нашем. То есть люди мимо идут - кто-то за водой, а кто-то в подвал», — передает агентство слова беженца.

Собеседник издания добавил, ВСУ стреляли по людям только потому, что те им не понравились. Такие истории были не единожды. Один из случаев произошел напротив дома мирного жителя. Тогда ВСУ застрелили двоих мужчин. Что стало причиной убийства, неизвестно.

Читайте также:

Украинские пленные хотят остаться в России

Алаудинов: самыми жестокими в Курской области были иностранные наемники ВСУ

FT: Украина возобновит агрессию в отношении РФ, если Запад не признает Крым
#украина
#люди
#всу
#рф
#беженцы
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские пленные хотят остаться в России
ТАСС: пленные из ВСУ с сумского направления хотели бы остаться в России
04 мая 2025, 06:33

Фото: iStock/Diy13

Некоторые военнопленные ВСУ с сумского направления хотели бы остаться в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.
«Есть такие, кто хотел бы остаться жить в России. Однако большинство все же хотели бы вернуться к своим семьям», — передает агентство.

К тому же большинство военнопленных уверены в том, что если бы в других областях Украины прошли референдумы о воссоединении с РФ, то тогда Россия могла бы значительно увеличить свою территорию. При этом матери и жены пленных просят силовиков не возвращать их родных в страну, так как их снова мобилизуют. К тому же в случае отказа их убьют и объявят шпионами РФ.

Читайте также:

Алаудинов: самыми жестокими в Курской области были иностранные наемники ВСУ

FT: Украина возобновит агрессию в отношении РФ, если Запад не признает Крым

Депутат Шеремет: у Рубио трезвый взгляд на границы Украины
#россия
#украина
#рф
#плен
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате