«Фальшивая патриотка»: Двойное предательство поклонников и жажда славы за океаном. Как сейчас живет Настя Каменских?

Настя Каменских (Фото: Instagram*@kamenskux)
Некогда популярная в России певица Настя Каменских сегодня, 4 мая, отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 38 лет. Артистка долгое время в составе дуэта «Потап и Настя» зарабатывала на территории нашей страны, а после СВО демонстративно отвернулась от своих российских поклонников. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Детство певицы
Настя Каменских появилась на свет 4 мая 1987 года в Киеве. Её родители — певица Лидия Петровна Каменских и волейболист Алексей Иосифович Жмур. Семья была достаточно обеспеченной для того, чтобы позволить дочери всё самое лучшее.
В возрасте шести лет девочку отдали в музыкальную школу, где она, помимо занятий на фортепиано, также обучалась вокалу. Настя серьёзно увлеклась балетом и профессионально занималась теннисом. Помимо этого, она принимала участие в программах по обмену школьниками. Уже в пятилетнем возрасте Настя отправилась во Францию, чтобы изучить язык и культуру этой страны. В дальнейшем Настя Каменских регулярно ездила в итальянский Неаполь и проводила там по шесть месяцев в году.
По завершении школы Анастасия Каменских стала студенткой экономического факультета в Украино-американском гуманитарном институте, где она выбрала направление «Внешнеэкономическая деятельность».
Карьера певицы
Настя Каменских (Фото: Instagram*@kamenskux)
Украинская исполнительница Настя Каменских достигла успеха в карьере во многом благодаря поддержке фанатов из России. Её история успеха началась в 2005 году, когда она встретила рэпера Потапа.
В 2007 году они одержали победу на конкурсе «Пять звёзд» в России. А уже через год дуэт представил клип на песню «На районе», которая мгновенно стала хитом и заняла лидирующие позиции в музыкальных чартах. Группа приобрела огромную популярность в России.
К 2010 году Потап и Настя стали одними из наиболее успешных украинских артистов: их заработок превышал доходы всех остальных вокальных исполнителей незалежной вместе взятых.
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Крым, СВО и поддержка Украины
Алексей Потапенко и Настя Каменских (Фото: Instagram*@kamenskux)
После событий с Крымом в 2014 году Потапа и Настю раскритиковали на Украине за то, что они продолжали посещать церемонии награждения в России. На это они ответили на одной из пресс-конференций:
«Стыдно, что нам приходится собирать журналистов, чтобы сказать им, что мы из Украины и любим свою страну!».
Однако выступления, а значит, и заработки в России они не прекратили. В том же году дуэт поразил публику своим клипом на песню «Стиль собачки», в котором снялась певица Бьянка. А вскоре они снова удивили зрителей, исполнив композицию «Хуторянка» вместе с Софией Ротару. Популярность коллектива пошла на новый виток.
В 2016 году в знак протеста против гастролей «Потапа и Насти» публика срывала их концерты на Украине, но и это не сподвигло коллектив уйти от российской «кормушки».
В 2018 Настя Каменских запустила свой сольный проект NK и начала работу по покорению латиноамериканской публики. Тогда появился на английском и испанском языках трек под названием "Peligroso". Композиция сразу же завоевала любовь испаноязычных слушателей. Песня вошла в чарт Billboard в категории Tropical Songs, что сделало Настю первой украинской певицей, удостоившейся такого признания.
В апреле 2019 года вышел дуэт-ремикс «Peligroso» с пуэрториканским исполнителем Де Ла Гетто, а в январе 2020 года — сингл «Miami», который Настя Каменских записала с кубинским певцом Джейкобом Форевером и доминиканским артистом Джесси Франком.
На тот момент певица уже была официальной супругой рэпера Потапа, который также пытался работать на европейского слушателя. В начале СВО исполнители выразили своё неодобрение действий России. Однако их мотивы были связаны не с любовью к Украине, а с опасениями по поводу непризнания их творчества в других странах, займи они другую позицию.
В апреле 2022 года Алексею Потапенко и Анастасии Каменских запретили въезд в Россию на 50 лет.
«Наша с Настей реакция на запрет въезда в Россию на 50 лет. Чего так мало! Требую по 200 каждому! Гордость быть в этом списке!» — подписал Потап в соцсетиях.
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А что сейчас?
Настя Каменских (Фото: Instagram*@kamenskux)
Потап и Каменских некоторое время привлекали внимание публики, демонстрируя свои эмоции перед камерами, и делали громкие заявления в поддержку Украины. Однако, осознав, что на этом они не смогут добиться популярности и заработать, супруги решили сменить место жительства и переехали из воюющего Киева на тёплое побережье Испании.
Настя Каменских завела новую страницу в Instagram*, с постами только на языке «нового дома», и продолжила петь и танцевать для жителей Колумбии и США.
«Америка притягивает разнообразием выбора во всем: религия, политика, профессия, стиль, еда. Ты можешь заниматься чем угодно, главное — быть по-настоящему крутым специалистом!» — говорила Каменски в одном из интервью.
Только сейчас украинская звезда поет все чаще песни на русском языке для русскоязычной публики, борясь за площадки с другими критиками политики РФ.
В комментариях под публикациями знаменитости в социальных сетях можно встретить множество отрицательных отзывов как от бывших поклонников из России, так и от пользователей из Украины.
«Фальшивая патриотка! Да кому ты нужна со своим фальшивым патриотизмом», – пишут в Сети.
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Елена Генералова