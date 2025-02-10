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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Стиль собачки»: Певец Потап выступает за границей по команде Зеленского

«Стиль собачки»: Певец Потап выступает за границей по команде Зеленского

Певец Потап заявил, что даёт концерты за границей по поручению Зеленского
Фото: Настя Каменских и Потап (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Фото: Настя Каменских и Потап (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Украинский рэпер Алексей Потапенко (Потап) объяснил свои бесконечные поездки за границу и выступления на концертах и корпоративах в странах Европы. По словам музыканта, он легально выезжает за рубеж и «шерстит» западную публику по личному распоряжению главы киевского режима Владимира Зеленского.
Об этом сам автор и исполнитель (в содружестве с Настей Каменских) некогда известных песен «Чумачечая весна» и «Непара» рассказал в интервью Юрию Дудю*. Обычным гражданам призывного возраста не разрешают покидать территорию страны, а Алексей спокойно разъезжает по всей Европе, даёт концерты и стрижёт купоны.

«Я выезжаю на какой-то срок и возвращаюсь назад. Мне даже звонили из офиса президента и просили быть за границей, петь песни, рассказывать там в творчестве о войне», — заявил Потап.



Очевидно, исполнитель хита «Стиль собачки» и сам перенял подобный стиль, а хозяину приносит, ну пусть не в зубах, но кое-что в карманах и портмоне. О творческой свободе он либо не слышал, либо позабыл. Плюс идеологическая накачка публики, конечно, входит в обязанности рэпера.

Похожая ситуация сложилась на Украине и с другим артистом — Андреем Данилко. К его сценическому образу Верке Сердючке во время выступлений за границей даже приставлен специальный человек, который следит, чтобы певцу (певице?) не пришло в голову утаить гонорар от офиса Зеленского или свалить куда-то «не туда». Текст лозунгов, которые надлежит выкрикивать со сцены, прилагается. Иначе — извольте в окопы, возраст-то призывной.

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* Признан иноагентом в РФ
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Бывший жених Водонаевой Антон Коротков погиб на СВО в Курской области
10 февраля 2025, 20:58

Алёна Водонаева и Антон Коротков (Фото: Телеграм @neopra_blin)

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева сообщила, что в Курской области в ходе боевых действий погиб ее бывший жених Антон Коротков. Оказывается, со дня его гибели прошло уже немало дней.
Накануне рэпер Гуф, который в своё время познакомил Алену и Антона, сообщил ей, что его друг уже несколько месяцев не подает вестей из зоны специальной военной операции, сообщает телеграм-канал «ЕЖ». Алена связалась с сестрой бывшего возлюбленного и узнала, что его похоронили неделю назад. Девушка также рассказала, что её брат был награжден Орденом Мужества.

«Мне очень больно и очень плохо. […] Мы часто ссорились, ревновали друг друга, вечно что-то выясняли. Но вся моя боль и горе не идут ни в какое сравнение с чувствами и болью его семьи», - написала Водонаева.

В своё время пара рассталась из-за того, что теледива считала Антона ленивым, недостаточно целеустремлённым и не способным должным образом прокормить, обеспечить и защитить семью.

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#сво
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«Релоканты возвращаются»: продюсер предупредил о тенденции среди бежавших артистов
Продюсер Рудченко: бежавшие из России звезды начали активно возвращаться обратно
10 февраля 2025, 20:55

Семен Слепаков (фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Артисты, бежавшие из России после начала СВО, начали активно возвращаться обратно. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
По его мнению, как и предполагалось, у релокантов закончились деньги, и они решили вернуться обратно, готовые сменить свое публичное отношение к России. Критик подчеркнул, что сейчас важно обращать внимание на тех, кто негативно высказывался о своей стране.
«Еще раз повторюсь, нужно обращать внимание граждан, острое внимание на то, что многие из таких звезд рьяно высказывались, агрессивно высказывались против России и россиян. Важно напомнить людям про этих артистов-релокантов, которые не поддержали страну», — призвал Рудченко в беседе с NEWS.ru.
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#артист
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#сво
#шоу-бизнес
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Вокалиста группы «Несчастный случай» потребовали признать иноагентом
«Ветераны России» призвали признать иноагентом лидера группы «Несчастный случай»
10 февраля 2025, 20:50

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Вокалиста и лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева необходимо проверить на иностранное влияние и признать иностранным агентом. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.
По его мнению, такие люди, как Кортнев, не должны безнаказанно работать в России, в связи с чем он уже направил обращения в Генпрокуратуру России, СК РФ и Минюст РФ.
«Кортнев, ранее покинувший страну после своих негативных высказываний об СВО, вновь в России. Пытаясь наладить свой бизнес, он предлагает корпоративные выступления за 500 тысяч рублей, а за полный состав группы уже требует 1,2 млн рублей. До СВО он активно участвовал в акциях с оппозиционером Алексеем Навальным, а после 2022 года открыто осудил политику России», — пояснил Резяпов.
Руководитель «Ветеранов России» добавил, что вокалист «Несчастного случая» называл СВО «имперскими амбициями», а также считал, что Россия «отгородилась глухой стеной» от всего мира.

Резяпов также указал, что Кортнев, несмотря на свои заявления о стране, продолжает зарабатывать в России и владеет недвижимостью в Москве на 70 миллионов рублей.

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На СВО погиб знаменитый боец ВС РФ Тасболат Ибрашев
Коц: На СВО погиб герой Тасболат Ибрашев, остановивший грузинскую колонну
10 февраля 2025, 19:05

Фото: iStock/inga

Российский боец ВС РФ Тасболат Ибрашев, в одиночку остановивший колонну грузинской техники во время вооружённого конфликта в Южной Осетии в 2008 году, погиб в зоне СВО. Об этом сообщает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«В зоне СВО погиб герой — астраханец Тасболат Ибрашев. Широкой публике он запомнился по кадрам уже далекой войны 08.08.08. Боец с пулеметом ПКМ тогда в одиночку встретил колонну грузинской армии, направлявшуюся в сторону Цхинвала, и смог остановить противника», — написал Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, Тасболат отправился на спецоперацию, когда объявили мобилизацию, был тяжело ранен, но после длительного лечения вновь вернулся к выполнению боевых задач.

Коц уточнил, что Ибрашев погиб в бою под Волчанском Харьковской области.

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ДШРГ «Русич» ищет контакты рэпера Уэста после его слов о Гитлере
10 февраля 2025, 18:37

Канье Уэст (Фото: Telegram @vkkanyeest)

Участвующее в СВО подразделение ДШРГ «Русич» захотело связаться с американским рэпером Канье Уэстом после его слов об Адольфе Гитлере.
«Большая просьба: у кого есть выход на Канье Уэста и кто может познакомить нас — напишите в бот обратной связи. Только реальные предложения», — говорится в Telegram-канале подразделения.
При этом цель не уточняется.

Напомним, ранее рэпер опубликовал в соцсети X несколько странных признаний. Уэст написал, что «я — нацист» и «люблю Гитлера». Последний раз Канье приезжал в Москву в конце июня прошлого года на 40-летие к своему другу Гоше Рубчинскому.

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