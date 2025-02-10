Украинский рэпер Алексей Потапенко (Потап) объяснил свои бесконечные поездки за границу и выступления на концертах и корпоративах в странах Европы. По словам музыканта, он легально выезжает за рубеж и «шерстит» западную публику по личному распоряжению главы киевского режима Владимира Зеленского.