Фото: Настя Каменских и Потап (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Украинский рэпер Алексей Потапенко (Потап) объяснил свои бесконечные поездки за границу и выступления на концертах и корпоративах в странах Европы. По словам музыканта, он легально выезжает за рубеж и «шерстит» западную публику по личному распоряжению главы киевского режима Владимира Зеленского.
Об этом сам автор и исполнитель (в содружестве с Настей Каменских) некогда известных песен «Чумачечая весна» и «Непара» рассказал в интервью Юрию Дудю*. Обычным гражданам призывного возраста не разрешают покидать территорию страны, а Алексей спокойно разъезжает по всей Европе, даёт концерты и стрижёт купоны.
Очевидно, исполнитель хита «Стиль собачки» и сам перенял подобный стиль, а хозяину приносит, ну пусть не в зубах, но кое-что в карманах и портмоне. О творческой свободе он либо не слышал, либо позабыл. Плюс идеологическая накачка публики, конечно, входит в обязанности рэпера.
Похожая ситуация сложилась на Украине и с другим артистом — Андреем Данилко. К его сценическому образу Верке Сердючке во время выступлений за границей даже приставлен специальный человек, который следит, чтобы певцу (певице?) не пришло в голову утаить гонорар от офиса Зеленского или свалить куда-то «не туда». Текст лозунгов, которые надлежит выкрикивать со сцены, прилагается. Иначе — извольте в окопы, возраст-то призывной.
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«Я выезжаю на какой-то срок и возвращаюсь назад. Мне даже звонили из офиса президента и просили быть за границей, петь песни, рассказывать там в творчестве о войне», — заявил Потап.
Очевидно, исполнитель хита «Стиль собачки» и сам перенял подобный стиль, а хозяину приносит, ну пусть не в зубах, но кое-что в карманах и портмоне. О творческой свободе он либо не слышал, либо позабыл. Плюс идеологическая накачка публики, конечно, входит в обязанности рэпера.
Похожая ситуация сложилась на Украине и с другим артистом — Андреем Данилко. К его сценическому образу Верке Сердючке во время выступлений за границей даже приставлен специальный человек, который следит, чтобы певцу (певице?) не пришло в голову утаить гонорар от офиса Зеленского или свалить куда-то «не туда». Текст лозунгов, которые надлежит выкрикивать со сцены, прилагается. Иначе — извольте в окопы, возраст-то призывной.
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Александр Бойцов