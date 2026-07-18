Достижения.рф

В 20 регионах России отражали атаку беспилотников ВСУ этой ночью

ПВО России сбила 379 беспилотников ВСУ за ночь
Фото: iStock/e-crow

Ночью 18 июля силы ПВО сбили 379 вражеских беспилотников самолетного типа над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.



По информации ведомства, массированная атака отражалась в 20 регионах страны: в Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской и Московской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Крым. Кроме того, несколько БПЛА подавили над акваториями Азовского и Черного морей.

Более 370 БПЛА ВСУ пытались прорваться ночью в сторону Московского региона
Более 370 БПЛА ВСУ пытались прорваться ночью в сторону Московского региона

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1