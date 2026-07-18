В 20 регионах России отражали атаку беспилотников ВСУ этой ночью
ПВО России сбила 379 беспилотников ВСУ за ночь
Ночью 18 июля силы ПВО сбили 379 вражеских беспилотников самолетного типа над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По информации ведомства, массированная атака отражалась в 20 регионах страны: в Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской и Московской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Крым. Кроме того, несколько БПЛА подавили над акваториями Азовского и Черного морей.
Более 370 БПЛА ВСУ пытались прорваться ночью в сторону Московского региона
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.