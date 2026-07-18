В 20 регионах России отражали атаку беспилотников ВСУ этой ночью

18 июля 2026, 07:59

ПВО России сбила 379 беспилотников ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

Ночью 18 июля силы ПВО сбили 379 вражеских беспилотников самолетного типа над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.





По информации ведомства, массированная атака отражалась в 20 регионах страны: в Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской и Московской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Крым. Кроме того, несколько БПЛА подавили над акваториями Азовского и Черного морей.



