Финский президент призвал Запад отказаться от воинственной риторики в адрес РФ

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Западу необходимо воздерживаться от военной риторики в отношении Москвы, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом он заявил 11 апреля в интервью Financial Times.
Стубб отметил, что западным странам следует быть готовыми к противостоянию с Россией, однако прямой конфликт маловероятен.
Указав на низкую вероятность прямого конфликта с Россией, Стубб, тем не менее, заявил, что у Европы есть «окно возможностей на несколько лет», чтобы «пересмотреть свое мышление».
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«Меня немного беспокоят эти воинственные разговоры о том, что Россия намерена проверить Статью 5 (положение договора НАТО о том, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех) и что следующей на очереди будет Европа» — подчеркнул Стубб.
Указав на низкую вероятность прямого конфликта с Россией, Стубб, тем не менее, заявил, что у Европы есть «окно возможностей на несколько лет», чтобы «пересмотреть свое мышление».
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Артем Кузьмин