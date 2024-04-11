Финский президент призвал Запад отказаться от воинственной риторики в адрес РФ

Российские войска продолжают наступление и стремятся закрепиться на новых позициях в зоне проведения спецоперации. О том, где ВС РФ удалось уничтожить группу боевиков ВСУ, что российская армия применила на фронте и какие позиции заняла, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление





Российские войска при поддержке средств дальнего поражения провели серию штурмовых действий в районе Работино, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Зафиксировано небольшое продвижение и улучшение позиций. Продолжаются тяжелые позиционные бои.





ВС РФ продолжили наступление на Донецком направлении после освобождения Новомихайловки. Также ВС РФ продвинулись в районе Уманского. Бои идут уже на южных окраинах этого населённого пункта. Есть продвижения и по направлению к Яснобродовке. Продолжаются тяжёлые бои в Семёновке и Бердычах.









Бахмутское направление





Донецкое направление





Российские войска продолжают наступление на Часов Яр. Наблюдаются продвижения. ВСУ сдерживают оборону, несмотря на потерю личного состава и техники. В Районе Клещеевки украинские военные применили отравляющие вещества, пишет портал «Рыбарь».





ВС РФ удалось закрепиться на восточной окраине Красногоровки, занятой прежде в результате атак с применением бронетехники.





Авдеевское направление









Российские военные нанесли удар дронами-камикадзе по группе боевиков ВСУ, пытающихся укрыться в одном из зданий населенного пункта.









Также ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ бомбами ОДАБ-500 с УМПК. Такие бомбы часто называют «вакуумными».









Времьевское направление





Российская армия предприняла локальные наступательные действия на Времьевском участке фронта. В результате атак штурмовым группам ВС РФ удалось перейти через реку Мокрые Ялы и занять лесополосу южнее Урожайного.









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