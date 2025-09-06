Фицо поделился подробностями встречи с Зеленским

06 сентября 2025, 18:15

Премьер Фицо рассказал Зеленскому о заинтересованности России во встрече

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с Владимиром Зеленским в пятницу в Ужгороде заявил, что заметил заинтересованность России в переговорах. Об этом сообщает словацкое телевидение.





По словам премьера, во время их беседы с президентом России Владимиром Путиным 2 сентября в Пекине, глава российского государства не исключил возможности встречи с Зеленским — но не в Москве. Фицо приехал в Пекин по приглашению руководства КНР для участия в торжествах, приуроченных к 80-летию поражения японского милитаризма и завершению Второй мировой войны. Он стал единственным европейским лидером на этих мероприятиях и назвал ошибкой решение ЕС игнорировать празднования в Китае.





«Важно было сказать на встрече с президентом Зеленским, что в РФ есть заинтересованность во встрече», — добавил Фицо.