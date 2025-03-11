FT: США и Украина совместно перескажут переговоры и представят заявление

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США и Украина по итогам встречи в Джидде совместно перескажут переговоры, представив заявление. Об этом сообщает издание Financial Times.
«Стороны представят совместное заявление, резюмирующее переговоры. <...> Продолжение переговоров на второй день не запланировано», — сказано в статье.Перед этим официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявляла, что американская сторона после встречи делегаций в Саудовской Аравии настроена весьма оптимистично.
Вместе с тем, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, отказ Вашингтона помогать Киеву не является поводом «надевать розовые очки».
Ранее стало известно, какая страна выступила против демилитаризации Украины.
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