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В Европе сообщили о подготовке сценария третьей мировой войны для Трампа

Advance: Макрон и Стармер готовят Трампу сценарий третьей мировой войны
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Хорватское издание Advance сообщило о планах лидера британских лейбористов Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона «подготовить сценарий Третьей мировой войны» для экс-президента США Дональда Трампа.
По данным источника, европейские политики намерены предложить Трампу направить 30 тысяч миротворцев на Украину под предлогом «сохранения мира». Авторы материала утверждают, что такой план содержит внутренние противоречия, а его реальная цель — не прекращение конфликта, а эскалация.

Издание считает, что Трамп, вопреки ожиданиям, не поддержит подобные инициативы, назвав их «отнюдь не мирными идеями».

«Трамп не столь наивен. Ему подсовывают сценарий третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Криптобиржа объявила о награде более $100 миллионов за поимку ограбивших ее на 1,4 миллиарда долларов хакеров.

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Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, выделив роль участников СВО
23 февраля 2025, 00:17

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём защитника Отечества (23 февраля), подчеркнув особую роль военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО).
В обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства поблагодарил солдат и офицеров за «силу духа, отвагу и решимость побеждать», назвав их главными героями праздника. Он отметил, что 23 февраля символизирует всенародное уважение к армии и флоту, а также к тем, кто сделал выбор встать на защиту Родины.

Президент также напомнил, что 2024 год объявлен в стране Годом защитника Отечества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, это решение направлено на сохранение памяти о несокрушимом поколении победителей, их героизме и жертвенности.

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«Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу», — сказал президент.
Особые поздравления глава государства адресовал ветеранам, действующим военным и гражданскому персоналу армии, подчеркнув, что участники СВО сегодня решительно отстаивают национальные интересы и будущее России. Он выразил поддержку всем, кто «прошёл через суровые испытания», и подтвердил приверженность государства социальным гарантиям для военнослужащих.

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«Самые добрые пожелания – вашим родным и близким, тем, кто ждёт и любит вас. С праздником, новых успехов в службе на благо нашей великой Родины!», — заключил Путин.
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Маск назвал ложью сообщения Reuters об отключении Украины от Starlink
22 февраля 2025, 23:36

Фото: iStock/rarrarorro

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск опроверг информацию агентства Reuters о возможном отключении Украины от спутниковой системы Starlink. По его словам, опубликованным в социальной сети X, Reuters распространяет ложь.
«Это ложь. Reuters лжет. Они на втором месте после Associated Propaganda (AP = на самом деле Associated Press) среди лжецов из числа старых СМИ», — написал Маск в соцсети X.
Ранее агентство сообщило, ссылаясь на источники, что США обсуждают отключение Украины от Starlink как рычаг давления для заключения соглашения по редкоземельным металлам.

В материале утверждалось, что Вашингтон угрожал Киеву прекратить доступ к связи, критически важной для украинских военных, если президент Владимир Зеленский откажется от соглашения по минералам.

Инициатива, по данным Reuters, была связана с переговорами после отклонения Зеленским предложения министра финансов США Скотта Бессента.

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Бойцы ВСУ массово заражаются ВИЧ и гепатитом С из-за полевых переливаний крови
22 февраля 2025, 21:43

Фото: iStock/zabelin

Полевые переливания крови бойцам ВСУ без проверки на совместимость и наличие инфекций приводят к массовым заражениям гепатитом С и ВИЧ. Об этом сообщают украинские СМИ.
Один из бойцов ВСУ рассказал, что разразился гепатитом С, по всей видимости, в ходе отступления его подразделения. Эвакуировать раненых никак не получалось, поэтому им переливали кровь в полевых условиях.

По словам военнослужащего, процедура проходила следующим образом: у одного бойца с помощью шприца брали кровь и сразу же вводили её другому.

Также солдат добавил, что многие военные самовольно покидают части, чтобы получить качественную медицинскую помощь. Это особенно актуально для ВИЧ-инфицированных и наркозависимых на заместительной терапии, которым необходимо регулярно получать лекарства.

Издание уточняет, что такие действия незаконны, опасны и могут привести к распространению различных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ и гепатиты.

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Starlink начали отключать на Украине из-за пристрастия бойцов ВСУ к порно
22 февраля 2025, 21:03

Фото: iStock/AdrianHancu

Терминалы Starlink начали отключать на Украине из-за пристрастия военных ВСУ к порнографии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что российские военные после взятия штурмом украинского опорного пункта нашли заблокированные терминалы, на которых обнаружилось много роликов порнографического содержания.

Издание уточняет, что боевики ВСУ обходили защиту устройств с помощью VPN и просматривали видео до тех пор, пока их не блокировали.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что отключение систем спутникового интернета Starlink – это чёрная метка Владимиру Зеленскому. Он также сравнил спутниковую связь с оазисом в пустыне и подчеркнул, что если оазис исчезнет, то караван не выживет.

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Под контролем ВСУ остаётся около 0,5% территории ЛНР
22 февраля 2025, 15:57

Фото: iStock/Evgeny555

Около 0,5% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) остаётся под контролем ВСУ после освобождения населённого пункта Новолюбовка 22 февраля. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что недавно в Минобороны России озвучили размеры оккупированной территории республики. Цифра составила менее 1%. После освобождения российскими войсками Новолюбовки в субботу эта цифра уменьшилась до полупроцента.

По словам Марочко, а настоящий момент под контролем украинской армии остаются два населённых пункта в ЛНР – Петровское в Сватовском муниципальном округе и Белогоровка в Лисичанском округе.

Ранее в этот день сообщалось, что благодаря решительным наступательным действиям бойцов подразделения группировки войск «Запад» был взят под контроль населённый пункт Новолюбовка в ЛНР.

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