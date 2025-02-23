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Хорватское издание Advance сообщило о планах лидера британских лейбористов Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона «подготовить сценарий Третьей мировой войны» для экс-президента США Дональда Трампа.
По данным источника, европейские политики намерены предложить Трампу направить 30 тысяч миротворцев на Украину под предлогом «сохранения мира». Авторы материала утверждают, что такой план содержит внутренние противоречия, а его реальная цель — не прекращение конфликта, а эскалация.
Издание считает, что Трамп, вопреки ожиданиям, не поддержит подобные инициативы, назвав их «отнюдь не мирными идеями».
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Издание считает, что Трамп, вопреки ожиданиям, не поддержит подобные инициативы, назвав их «отнюдь не мирными идеями».
«Трамп не столь наивен. Ему подсовывают сценарий третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», — говорится в материале.Ранее сообщалось, что Криптобиржа объявила о награде более $100 миллионов за поимку ограбивших ее на 1,4 миллиарда долларов хакеров.
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Мария Моисеева