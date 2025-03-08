В США начали говорить об ослаблении санкций против России

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Администрация США рассматривает возможность смягчения энергетических санкций против России в преддверии встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
По данным Reuters, Белый дом поручил Министерству финансов проработать варианты ослабления ограничений, что позволит оперативно отменить их в случае урегулирования конфликта на Украине. Однако источники издания подчеркивают, что эти шаги не означают автоматической отмены санкций без уступок со стороны России.
Ранее сообщалось, что национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины изъяло 137 млн гривен (более 3,3 млн долларов) со счетов компаний, связанных с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном.
Также США подтвердили, что Украина лишилась спутниковых снимков. Уточняется, что национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) временно ограничило доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретённым американским правительством. Решение связано с политикой администрации США по регулированию поддержки Киева.
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Ранее сообщалось, что национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины изъяло 137 млн гривен (более 3,3 млн долларов) со счетов компаний, связанных с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном.
Также США подтвердили, что Украина лишилась спутниковых снимков. Уточняется, что национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) временно ограничило доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретённым американским правительством. Решение связано с политикой администрации США по регулированию поддержки Киева.
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Мария Моисеева