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Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что Российская Федерация на примере Украины показывает, что будет с Западом, если в Вашингтоне и Брюсселе расслабятся.
«Нужно понять, что Россия на примере Украины показывает, что будет с Западом. И нужно позаботиться о своей информационной безопасности. (...) Я советую не расслабляться. Это очень опасно», — обратила внимание жена главы киевского режима.
Елена Зеленская подчеркнула, что в геополитическом противостояния Российская Федерация использует гибридные инструменты соперничества.
Ранее Владимир Зеленский назвал одной из причин неукомплектованности боевиков Вооружённых сил Украины замедленную поддержку Запада. Во время третьей международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine глава киевского режима поделился, что самая тяжелая ситуация сейчас «на Донбассе».
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Ольга Енгалычева