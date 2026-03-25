В Краславском крае Латвии были найдены обломки упавшего беспилотника
Обломки упавшего беспилотника обнаружили на юго-западе Латвии, в Краславском крае. О происшествии сообщает Delfi.
На месте происшествия работают подразделения Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пограничной службы. Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв. Угрозы для гражданского населения нет, пострадавших не зафиксировано.
Ранее стало известно, что 10-летний мальчик пострадал от взрыва обломка беспилотника в Васильевке Запорожской области.
До этого появилась информация, что в селе Демьянки Брянской области беспилотники-камикадзе атаковали пассажирский автобус. Как сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале, в результате инцидента ранения получили водитель и два пассажира.
Читайте также: