ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона

12 ноября 2025, 11:33

ФСБ: готовившие теракт против митрополита хотели сорвать переговоры по Украине

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В ходе расследования покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона у близких к фигурантам лиц обнаружили и изъяли символику нацистского характера. Об этом 12 ноября сообщили в ЦОС ФСБ, пишут «Известия».