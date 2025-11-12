ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона
В ходе расследования покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона у близких к фигурантам лиц обнаружили и изъяли символику нацистского характера. Об этом 12 ноября сообщили в ЦОС ФСБ, пишут «Известия».
По данным ведомства, накануне, 11 ноября, в Москве, Псковской области и в Республике Крым провели обыски и допросы. Следствие получило сведения о причастности к преступлению ряда фигурантов, в том числе завербованных украинскими спецслужбами.
По оценке экспертов, целью теракта был срыв переговоров между Россией и США, которые предполагались как шаг к урегулированию конфликта на Украине. По утверждению силовиков, киевский режим рассчитывал, что в случае удачного покушения российская сторона откажется от мирных переговоров.
Ранее в ДНР задержали подростков за подготовку подрыва ж/д инфраструктуры.
