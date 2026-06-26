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Украинские БПЛА ударили по промышленному предприятию под Тулой

Миляев сообщил об атаке БПЛА на промышленное предприятие в Тульской области
Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

Вооружённые силы Украины организовали атаку беспилотников на Тульскую область. О последствиях в Телеграм-канале рассказал глава региона Дмитрий Миляев.



В Щекинском районе БПЛА упал на жилой дом, в результате чего ранения получила местная жительница. По словам губернатора, в настоящее время врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

«Также в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске», — написал Миляев.

Тульскую область почти всю ночь атаковали украинские дроны. Силы ПВО сбили или перехватили 73 БПЛА, резюмировал глава региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников. К настоящему моменту российские военные уничтожили почти 40 воздушных целей на подлёте к столице.
Александр Огарёв

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