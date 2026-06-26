Украинские БПЛА ударили по промышленному предприятию под Тулой

26 июня 2026, 06:12

Миляев сообщил об атаке БПЛА на промышленное предприятие в Тульской области

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

Вооружённые силы Украины организовали атаку беспилотников на Тульскую область. О последствиях в Телеграм-канале рассказал глава региона Дмитрий Миляев.





В Щекинском районе БПЛА упал на жилой дом, в результате чего ранения получила местная жительница. По словам губернатора, в настоящее время врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.



«Также в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске», — написал Миляев.