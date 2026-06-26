Украинские БПЛА ударили по промышленному предприятию под Тулой
Миляев сообщил об атаке БПЛА на промышленное предприятие в Тульской области
Вооружённые силы Украины организовали атаку беспилотников на Тульскую область. О последствиях в Телеграм-канале рассказал глава региона Дмитрий Миляев.
В Щекинском районе БПЛА упал на жилой дом, в результате чего ранения получила местная жительница. По словам губернатора, в настоящее время врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.
«Также в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске», — написал Миляев.
Тульскую область почти всю ночь атаковали украинские дроны. Силы ПВО сбили или перехватили 73 БПЛА, резюмировал глава региона.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников. К настоящему моменту российские военные уничтожили почти 40 воздушных целей на подлёте к столице.