На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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Воздушную тревогу объявили на всей территории украинской республики, проинформировали в Минцифры Украины. Сигнал сначала прозвучал по Сумами, затем его объявили по всей стране.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. После теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года ВС РФ стали бить по украинской инфраструктуре. В частности, речь идет об энергетических и оборонных объектах.
Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация Украины. Как отмечали в Кремле, спецоперация завершится, когда Россия достигнет всех своих целей.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ призвали к приостановке боевых действий на нынешней фронтовой линии.
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Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация Украины. Как отмечали в Кремле, спецоперация завершится, когда Россия достигнет всех своих целей.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ призвали к приостановке боевых действий на нынешней фронтовой линии.
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Никита Кротов