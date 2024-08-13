ФСИН прокомментировала сообщения о попавших в плен ВСУ сотрудниках

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла распространившиеся в сети сведения о том, что ВСУ якобы взяли в плен группу сотрудников управления службы в Курской области в районе Льгова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что информация о том, что в районе населённого пункта ВСУ пленили сотрудников УФСИН по Курской области является ложной.
Ранее сообщалось, что администрация города Льгов прокомментировала распространившиеся в интернете сообщения о том, что бойцы ВСУ добрались до города и находятся в 15 километрах от Курской АЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова