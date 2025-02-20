Пресс-конференция по итогам встречи Зеленского и Келлога отменена США

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Пресс-конференция по итогам встречи Владимира Зеленского и спецпосланника США по Украине Кита Келлога отменена по инициативе американской стороны. Об этом пишут украинские СМИ.
«Зеленский встретился с Келлогом в Киеве. После встречи должна была состояться пресс-конференция, но по желанию американской стороны ее отменили», — сказано в публикации.
Президент США Дональд Трамп поручил Киту Келлогу добиться прекращения конфликта на Украине за 100 дней.
Ранее стало известно, что американский Минфин может смягчить или ужесточить санкции против России.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, натовские и европейские страны стали помогать Киеву всеми доступными средствами. С приходом к власти в США республиканцев, состоялись российско-американские переговоры.
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