G7 могут не согласовать текст заявления по Украине из-за США, пишут СМИ

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Страны «Большой семерки» не могут прийти к единогласию по общей позиции в заявлении по Украине из-за разногласий Вашингтона и европейских государств. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.
«Группа семи» находится на грани того, чтобы не суметь согласовать общее заявление, <…> что усиливает раскол между США и их европейскими союзниками, <…> США теперь угрожают отозвать поддержку всего заявления», — сказано в материале.По словам чиновника в американской администрации, представители «Большой семерки» намерены провести встречу, чтобы обсудить общую цель по преодолению украинского кризиса.
Ранее сообщалось, какое предложение не одобрили главы МИД Евросоюза.
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