Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Российский дипломат Мария Захарова отреагировала на слова премьера Дании Метте Фредериксен об опасности мира на Украине вопросом. Официальный представитель МИД РФ опубликовала его в личном Telegram-канале.
«А здоровье опаснее болезни? Хотелось бы уточнить у Копенгагена», — написала Захарова.Перед этим Метте Фредериксен заявляла, что «мир на Украине будет опаснее войны».
Страны коллективного Запада стали поддерживать Украину после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Союзники киевского режима поставляют боевикам ВСУ вооружения, а также предоставляют финансовые транши.
Российская сторона заявляла, что поставки в ВСУ и прочая помощь только затягивают конфликт.
Ранее сообщалось об успехах ВС РФ в Харьковской области.
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