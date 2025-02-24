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«Здоровье опаснее болезни?»: в МИД отреагировали на слова премьера Дании о мире на Украине

Захарова отреагировала на слова Фредериксен о мире на Украине вопросом
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Российский дипломат Мария Захарова отреагировала на слова премьера Дании Метте Фредериксен об опасности мира на Украине вопросом. Официальный представитель МИД РФ опубликовала его в личном Telegram-канале.
«А здоровье опаснее болезни? Хотелось бы уточнить у Копенгагена», — написала Захарова.
Перед этим Метте Фредериксен заявляла, что «мир на Украине будет опаснее войны».

Страны коллективного Запада стали поддерживать Украину после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Союзники киевского режима поставляют боевикам ВСУ вооружения, а также предоставляют финансовые транши.

Российская сторона заявляла, что поставки в ВСУ и прочая помощь только затягивают конфликт.

Ранее сообщалось об успехах ВС РФ в Харьковской области.

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Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию через Беларусь
24 февраля 2025, 15:50

Фото: istockphoto/N-sky

Курян, которые находятся в украинских Сумах, эвакуируют в Россию через белорусскую территорию. Об этом в рамках заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме заявила омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Есть лица, которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию», — пояснила она.
Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор. По словам жителей курского приграничья, украинские боевики не давали мирным уезжать, но предлагали вывезти их на Украину. Позже Москалькова заявляла, что в Россию вернули 46 человек, вывезенных таким способом.

Ранее сообщалось, кого обвинят США в развязывании украинского конфликта.

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Стало известно, кого Трамп обвинит в развязывании конфликта на Украине
Политолог Денисов: Трамп обвинит Байдена в возникновении украинского конфликта
24 февраля 2025, 15:27

Фото: iStock/Diy13

Президент США Дональд Трамп может обвинить своего предшественника Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.
Напомним, 23 февраля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в эфире CNN заявил, что Россию спровоцировали начать спецоперацию на Украине. Он пояснил, что тогда велись разговоры о присоединении Украины к НАТО, что было неприемлемо для Москвы. Теперь же, по его словам, странам Запада придется смириться с тем, что даже разговоры о принятии Украины в альянс для России являются угрозой.

«Выглядит достаточно привлекательным (для Трампа — ред.) назначить виновными в начале конфликта разрушения взаимоотношений с Россией Джо Байдена и его администрацию. И даже, может, будут акцентировать внимание на фигуре самого экс-президента, исходя из его возраста и сложностей со здоровьем», — заявил Денисов в беседе с «Известиями».

Он также добавил, что идеальной кандидатурой для обвинения в начале конфликта на Украине является экс-госсекретарь США Энтони Блинкен.

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#энтони блинкен
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Рада не одобрила продление полномочий Зеленского
Рада не одобрила продление полномочий Зеленского до прихода нового президента
24 февраля 2025, 15:18

Фото: istockphoto/olegda88

Верховная Рада Украины проголосовала против продления полномочий Владимира Зеленского. Об этом в Telegram-канале проинформировал нардеп украинского парламента Ярослав Железняк.
«Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины», — сказано в публикации.

Отмечено, что Зеленскому не хватило восьми голосов. Таким образом он набрал 218 вместо нужных 226.

Полномочия Зеленского прекратились 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть в стране и отменил выборы, воспользовавшись военным положением.

Ранее сообщалось, какое будущее предсказали Зеленскому.

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Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт в Харьковской области
Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Тополи в Харьковской области
24 февраля 2025, 12:29

Фото: istockphoto/zim286

Российские военнослужащие освободили от украинских боевиков населенный пункт Тополи в Харьковской области. Об этом доложили в Минобороны РФ в понедельник, 24 февраля.
Накануне в российском оборонном ведомстве докладывали, что бойцы ВС РФ освободили от противника населенные пункты Новоандреевка и Улаклы. В МО РФ особо отметили действия Южной группы войск.

«В результате решительных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики», — комментировали в Минобороны.
Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. В 2024 году президент России Владимир Путин предлагал прекратить боевые действия, но Киев ввел своих боевиков на территорию Курской области.

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В Госдуме раскрыли истинные причины СВО
Депутат Чепа: СВО началась из-за игнорирования Западом предложений РФ
24 февраля 2025, 12:19

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россия вынуждена была начать спецоперацию на Украине из-за игнорирования Западом вопроса безопасности РФ и Европы в 2021 году. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«На протяжении нескольких лет мы пытались решить этот вопрос, поднимая в 2021 году важнейшую проблему безопасности России и Европы в целом. К сожалению, коллективный Запад нас не то что не услышал, он полностью проигнорировал нас. Это заставило нас начать СВО как вынужденную меру», — пояснил Чепа в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Россия сделала то, что должна была, остановив таким образом развивающийся более масштабный конфликт.

Депутат напомнил, что в новую резолюцию ООН, вышедшую по инициативе Вашингтона, внесли важнейшую поправку, согласно которой необходимо искоренить причины возникновения украинского конфликта. Чепа уточнил, что эти причины были обозначены российской стороной еще в 2021 году в рамках обращения о гарантиях безопасности РФ и Европы.

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