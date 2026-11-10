Галустяна внесли в базу украинской военной разведки
Актер и телеведущий Михаил Галустян попал в базу антироссийского портала War and sanctions ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.
Основанием для внесения Галустяна в базу украинская сторона называет поддержку СВО. В карточке актера также указано, что он сотрудничал с Минобороны России в рамках одного из проектов парка «Патриот» и приезжал в Крым для участия в мероприятиях и съемках фильмов. Кроме того, там говорится, что телеведущий входит в руководящий состав Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Ранее в эту базу уже попадали Тарзан (Сергей Глушко) и Наташа Королева (Наталия Порывай), рэперы Macan (Андрей Косолапов) и Тимати (Тимур Юнусов), а также певец Shaman (Ярослав Дронов), Лариса Долина, Стас Михайлов, Вика Цыганова, Олег Газманов и Филипп Киркоров.
До этого сообщалось, что жена народного артиста России Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец»*.
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