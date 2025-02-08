Путин распорядился проработать вопрос геномной регистрации участников СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Вопрос геномной регистрации участников спецоперации распорядился проработать российский президент Владимир Путин.
«Рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач специальной военной операции либо направляемых в районы проведения контртеррористической операции», — сказано в распоряжении.Уточняется, что распоряжение должно быть исполнено к 1 июля текущего года.
За исполнение назначили ответственными главу МО РФ Андрея Белоусова, главу Минздрава Михаила Мурашко, а также главу Минфина Антона Силуанова.
Перед этим сообщалось, что Путин поручил российскому правительству.
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