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Боевики ВСУ не доберутся до правого берега Оскола, потому что российские войска освободили Кругляковку, пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя российской администрации под Харьковом Виталия Ганчева.
«Взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника. Путь на правый берег реки Оскол в этом районе для нашего врага теперь закрыт», — прокомментировал чиновник.Ранее в Минобороны РФ докладывали об освобождении Кругляковки в Харьковской области.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин объявил начало боевых действий для прекращения геноцида мирного населения со стороны Киева.
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